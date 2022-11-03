前台北市中山警分局員警被訴收賄包庇酒店業者，檢方起訴時任中山一派出所員警李功華等8名員警、業者11人，台北地方法院審結，8名警察有7人重判，業者認罪都獲緩刑。全案可上訴。

被告李功華判刑7年6月，褫奪公權3年，犯罪所得14萬元沒收；陳俊安判刑9年6月，褫奪公權3年，犯罪所得112萬元沒收；陳錦男判刑7年8月，褫奪公權3年，犯罪所得16萬元沒收；許峻銘判刑7年8月，褫奪公權3年，犯罪所得24萬元沒收。

陳彥安判刑7年10月，褫奪公權3年，犯罪所得62萬元沒收；凃維廉判刑7年8月，褫奪公權3年，犯罪所得26萬元沒收；張寧判刑8年，褫奪公權3年，犯罪所得123萬元沒收。

這起案件是因檢方指控，涉案員警從2011年至2018年按月向酒店業者索賄；2016年至2018年透過白手套按月收取嘉儷寶酒店賄賂，包庇業者違法媒介性交易等不法情況，使業者有恃無恐，旗下分店一家接著一家開。

檢方起訴指控，李功華涉收賄罪，曾小琪經營嘉麗寶集團酒店，酒店會計余沛樺、劉秀惠涉行賄部分，犯罪嫌疑確屬重大，且業者曾通知家屬將遭搜索，囑咐將藏匿家中之帳冊丟棄，檢方數波偵查後，2021年2月、5月2度結案，將涉案員警、酒店業者起訴。