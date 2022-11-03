特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）成為推特的新老闆，大刀闊斧改革不斷，如今傳出馬斯克有意在本周裁員5成員工，總人數達到3700人，可能在周五宣布，裁員名單在周三就會有所結果。

Business insider報導，熟知公司運作的兩位消息人士透露，自從上周馬斯克完成收購推特後，內部不斷再進行評鑑工作，副總裁決定了每個部門的裁員與續任名單，並將名單交給馬斯克團隊進行最終審核。

消息人士指出，裁員名單上約有3700人，是全部員工的一半，而早在上周，馬斯克就己經解雇包括執行長在內的4名高階主管，如今又將大舉裁員，無疑是替公司營運節省人事成本。

馬斯克改善公司體質也打算向「藍勾勾」用戶開刀，未來每個月必須繳交8美元給推特官方，經過認證的官方帳戶也可以享受廣告少一半、搜尋與回覆的優先權。

此外，馬斯克的強勢領導風格已經直接影響推特的員工，許多人必須一周工作84小時，加班完成新老闆要求的工作，員工展現「瘋狂能量」保住工作，甚至出現員工睡在公司的狀況。