女星賈永婕出道多年，憑著高挑又亮麗的外型，加上活潑又熱血行善的心，令她在疫情期間被封為「防疫女神」。而與老公婚後共同育有3名子女的她，也經常透過社交媒體與粉絲互動、分享私下生活。昨（2）日，賈永婕再度於臉書粉絲團《賈永婕的跑跳人生》分享睡前趣事，意外引起網友熱烈討論。

賈永婕昨日晚間於粉絲團PO文表示「來個好笑的不然大家要忘記這裡我才是主角。晚上女朋友敲我，永婕有空回我電話！我：好喔，等我！我先陪睡一下！」沒想到這段對話卻被好朋友就讀高中兒子看到，讓他驚恐的詢問媽媽「難道永婕阿姨已經不紅了嗎？她需要去陪睡賺錢…….」而賈永婕得知後，也忍不住貼上好幾個大笑的表情符號，表示「不要問我陪誰睡，問了你會怕」。

網友看到後也紛紛歪樓留言「好友是不是跟她兒子說：你年紀輕不懂事,，永婕阿姨(哈哈)很紅，價碼很高的 ! (不要亂教年輕人)」、「可能含稅~~做黑的」、「好想知道女神今晚寵幸誰啊！太幸運了」、「重點是陪睡完有賺到錢嗎？哈」、「原來女神也需要陪睡啊，真開心終於跟女神沾到邊，因為我也得陪睡」；而網友一看大概也能猜出賈永婕陪睡的對象就是寶貝兒子，因此連好友陶晶瑩也在底下俏皮留言「他真的很黏你欸….上次我們夜聊你也被搶走…ㄏㄡˋ！不要再生了啦！」意外引發熱烈討論。