中廣董事長趙少康提新竹市長選舉藍白合，遭國民黨主席朱立倫反嗆「有辦法讓黃珊珊同意再提」。趙今回應，新竹市重點不在交換而在棄保，自己一次都沒提過以國民黨支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，換民眾黨支持國民黨台北市長候選人蔣萬安。

趙少康表示，日前主張「新竹換台北」的真意是指，若「當初提名前」，藍白能協調最有勝算的人選，譬如台北市由國民黨推人、新竹市由民眾黨推人參選，今天新竹市就不會搞到可能兩敗俱傷局面。

趙少康說，昨天之所以要回應「現在已沒有新竹換台北的事了」，就是因為有人誤會他主張「高虹安換黃珊珊」，但他從來沒有說過「高虹安換黃珊珊」，「新竹換台北」早就不可能。

趙少康指出，現在新竹市長選情觀察重點是，若不要民進黨當選，藍白間要不要或會不會「棄保」？「棄保」不是棄台北保新竹，或棄新竹保台北，而是新竹市內部自發棄保，但這也不是政黨領袖能夠決定，要由新竹市選民自己判斷選擇。