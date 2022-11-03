王朝坤公開表態，市議員「唯一支持邱愛珊」，市長他支持為后里爭取大型醫院、為地方做事的蔡其昌。(陳世宗攝)

無黨王朝坤市議員唯一支持藍營邱愛珊 市長支持為地方做事的蔡其昌

台中市第四選區無黨籍市議員王朝坤，因違反農會法遭取消候選人資格，無法競選連任，3日邀集后里區里長聯誼會長黃金益、國民黨市議員候選人邱愛珊等舉行記者會。王朝坤公開表態市議員「唯一支持邱愛珊」；市長他支持為后里爭取大型醫院、為地方做事的蔡其昌。

無黨市議員王朝坤今天上午率領后里區里長聯誼會長、厚里里長黃金益與國民黨提名的市議員候選人邱愛珊等，於他原本在后里區福德路成立的競選總部舉行記者會。

王朝坤指出，11月1日他與后里區農會等團體做出結論，市議員一致支持國民黨的邱愛珊，唯一支持邱愛珊做他的接班人，延續他的服務；如果邱愛珊當選，愛珊也會延續對豐原、后里這塊土地的服務；他一個人無法分配選票，唯一支持邱愛珊。

王朝坤說，市長支持的理念很簡單，林佳龍當市長時，照顧后里獲得改頭換面有的新氣象，如豐科路、后神路開闢，加上后里營區成為運動公園，土地是林市長將他挪過來，交給地方、這是地方的福氣。后里長期缺乏醫療資源，因為要替鄉親爭取照顧身體健康，一定要爭取后里大型醫院，他拜託很多人，結下緣份跟蔡其昌走在一起，現在市長他支持蔡其昌。

王朝坤強調，后里20多年來，當市長對后里真正有幫助的人，如無洪慈庸就沒有現在的后里醫院，后里醫院預計2027年要營運，昨天晚上副院長蔡其昌承諾要加快腳步、縮短時程；為了這塊土地，他站出來支持幫后里做事的人。