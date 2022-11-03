為進一步滿足強勁的外送需求， Uber Eats攜手全聯讓日常最需要的生鮮蔬果和日用商品選擇增加1倍，並且推出「雙倍新選擇、雙倍心享受」優惠活動，即日起至11月14日推出全聯精選台貨8折起優惠，Uber Eats 加碼推消費滿 1000元即享兩次8折優惠，單筆最高折抵 200元。

鑑於消費者於後疫情時代仍持續維持仰賴生鮮日用外送，且全聯不斷擴大生鮮、日用、即食，以及季節性特殊商品等選品外送、店內與外送價格一致、線上通路佈局、以及提供台灣民眾最愛的在地商品等作法，成為 Uber Eats 上最受歡迎的生鮮日用外送的零售通路商家合作夥伴，今年至今在 Uber Eats上的全聯外送訂單成長將近90％。

Uber Eats根據平台上消費全聯商品的大數據統計，10大熱門點購品項中，「天菜」已經由翠玉娃娃菜取代青江菜，家庭號鮮奶依舊佔據前三名、薄切梅花豬肉火鍋片成為唯一入榜的肉類品項、罐裝咖啡飲品和10入抽取式衛生紙則是新入榜的熱門外送品新軍。

此外，全聯熱銷日用品有三大類，包含第一類防疫商品的清潔專用酒精、酒精擦。第二類為廚房好幫手，例如：擦手紙巾、海綿菜瓜布、洗手露、洗碗精，大中小垃圾袋等。第三類則是默默神隊友，有衛生棉、乾電池等時常被忽略的必備品。

此次Uber Eats與全聯「雙倍新選擇」的擴增商品中，「燈泡、電池」為生活關鍵時刻的兩種小神物。不僅上架了許多需即刻替換、顧及明亮安全的燈泡型號；除了原有最常見3號與4號電池，也加入了汽車遙控電池、手錶用鈕扣型電池、瓦斯爐1號電池、鹼性電池等多種類型。從每日下班時間為點購全聯的尖峰時段觀察家庭備餐需求熱度不減，並且顯示Uber Eats隨點即送的可靠外送服務也養成消費者在傍晚通勤時間轉為打開App輕鬆點購，到家時收取外送物品備餐的便捷生活型態。

Uber Eats 與全聯攜手擴增的外送選品著重生鮮、冷藏冷凍、乾貨、生活物資四大品類，讓消費者在Uber Eats上的全聯商品選擇增加到超過5,000項選擇。目前Uber Eats上已經有310家全聯福利中心門市，並且持續拓展24小時生鮮外送服務至16間全聯福利中心門市。