行政院長蘇貞昌今到桃園與桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬一同視察龍潭科學園區，力挺台積電設廠桃園。對此，國民黨桃園市長候選人張善政表示，台積電聲明未表明要來桃園，只說不排除任何可能，綠營這波選舉操作意味太明顯，更強調「我是唯一有能力把不止台積電，可把很多國際科技大廠引進桃園的候選人」。

張善政表示，台積電若能進駐桃園，是桃園所有市民共同的期望，若他上任市長，絕對會全力協助台積電落腳桃園。他也說，事實上大家應該都很清楚，他是唯一有能力把不只台積電，能把很多國際上的科技大廠，引進桃園的候選人，未來也會繼續努力。

蘇貞昌今與「雙鄭」在龍潭科學園區合體視察，外界關注是否急著為選舉開支票？張善政直言，台積電的聲明並沒有說要來桃園，只說不排除任何可能，民進黨卻說得好像塵埃落定，選舉操作用意非常明顯。另有媒體報導，綠營將加大力道宣傳，張善政說，這就是「狗急跳牆」，會繼續努力做他們的事。