國內學生溺水事件頻傳，但根據教育部統計，超過3成的中小學在110學年未實施游泳教學，立委今天要求教育部體育署積極推動游泳教學。教育部回應，將補助學校購置親水體驗池及透過游泳教學，提升學生的水中自救能力。

立法院教育及文化委員會今天審查體育署預算，無黨籍立委黃國書指出，106年至111年7月止，高級中等以下學校學生遇溺、受傷失蹤及溺水死亡情形，遇溺、受傷、失蹤學生人數累計207人、溺水死亡學生數累計82人。

若以學制來看，106至111年7月間這5年間，高級中等以下學生溺水死亡的82人中，包括國小生有26人、國中生27人、高中職則有29人。

教育部統計，110學年高級中等以下學校共4137校，未實施游泳教學學校計1337校（占32.32％）。其中，以國中占47.55％最高，其次為高中職45.9％及國小24.21％。黃國書要求體育署積極輔導協助未設游泳池的學校進行游泳教學。

民進黨立委何欣純則說，關於游泳課，有些學校讓學生選擇可上、可不上，對於推廣游泳與自救能力教學相悖。另外，部分偏遠地區學校採親水體驗池方式辦理游泳課，但因體驗池窄小，仍無法讓學童將自救動作重複練習成自然反射動作，對於培養學生游泳汲水中自救能力恐難有成效。

體育署代理署長、教育部次長林騰蛟說，現在有些學校有游泳池、有些學校沒有，將請各縣市整合資源，以讓更多學生可以上游泳課。此外，體育署也將持續補助偏遠學校購置親水體驗池，讓沒有游泳池的學校也可上游泳課。

林騰蛟進一步說，將配合108課綱，推動游泳教學，目前也已製造了一些教材及影片提供給學校使用，希望藉此提升水域安全及學生自救能力。