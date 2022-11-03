新北市10名前現任與前任議員發監執行。（葉德正攝）
新北市10名前現任與前任議員發監執行。（葉德正攝）

新北市10名前現任與前任議員因為議員補助款案件遭最高法院判刑定讞，目前10人只剩下現任議員金中玉與前議員顏世雄還未報到，金中玉受訪表示，目前他正與律師討論中，他希望今天能夠請假，他也對媒體表示「你們今天找不到我」。

新北地檢署指出，若無正當理由，不排除拘提，若拘提未著，也不排除發布通緝。

目前未到者包括顏世雄、金中玉，而其餘楊寶猜、何淑峯、吳天麟、宋進財、徐陳麗華、王淑惠都已報到，另外因為呂世喜住院，將擇日發監。

新北10位現、前任議員詐領補助款 今發監執行
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