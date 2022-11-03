台灣央行將在12月15日舉行4Q理監事會，央行是否會跟進FED升息轉鷹？央行總裁楊金龍表示，今年以來，央行已經調升政策利率2碼，以及存準率2碼；調升存準率的效果和調升政策利率差不多。美國今年以來升息15碼，有自己升息的理由，台灣不一定要跟隨。

楊金龍表示，市場預期FED在12月會再升息2~3碼，明年初再升1碼，屆時FED利率將來到4.5~4.75%(目前為3.75~4%)。鮑爾昨天偏鷹的談話，讓市場對明年Q1就停止升息的預期出現分歧。

央行指出，美元為最主要國際準備貨幣，美國Fed貨幣政策常帶動全球金融循環，並對他國產生外溢效果。本波美元走升，主要反映下列因素：(1)美國經濟表現具有顯著的韌性；(2)為因應嚴峻通膨，與其他主要央行相比，Fed升息速度較快且幅度較大；(3)能源危機，讓目前身為能源出口國的美國受惠；(4)美元具有資金安全避風港之特性。