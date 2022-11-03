子樂投資因應疫後新世代旅客需求，攜手凱悅酒店集團（Hyatt）以4大面向打造新品牌「EPISODE伊普索」，將原新竹英迪格酒店升級更名「新竹伊普索酒店」，於11月1日重新開幕迎賓，成為台灣首家凱悅尚選（JdV by Hyatt）據點。

新竹伊普索酒店業主、子樂投資總裁詹偉立表示，伊普索做為飯店產業的創新破壞者，新竹將是品牌第一步，未來將進駐台灣各地，並計畫以日本為進軍國際市場的首站，目標為打造屬於台灣獨特的飯店品牌，相信將帶來革命性及創新影響力。

新竹英迪格酒店前身為2013年3月開幕的新竹美麗信酒店，隨著美麗信約滿不續約、於2017年11月中結束營業，子樂投資斥資逾億元改裝、委託洲際酒店集團（IHG）經營管理，於2018年9月底以新竹英迪格酒店重新開幕。

由於疫情衝擊，新竹英迪格酒店去年7月轉為防疫旅館，今年3月底結束與IHG合作關係，於4月更名「新竹伊普索酒店」。在結束防疫旅館營運後，子樂投資展開軟硬體設備翻修升級，並宣布自11月1日正式重新開幕。

子樂投資表示，因應疫情急遽改變消費及旅宿習慣，EPISODE伊普索的品牌精神即是升級人們重視元素、簡化及去除許多已過時的飯店服務項目與營運模式，讓旅客得以體驗最優越的價值（Value）、最高規的服務（Service）及最時尚的風格（Style）。

EPISODE伊普索的革新概念著重於四大面向，包括6種房型、140間客房軟硬體採用國際級奢華飯店規格翻新升級，並以「SOCIAL Lounge」為每位旅客免費提供全天式社交空間，使行政酒廊不再是高卡會員或VIP獨享福利。

因應疫情加速民眾科技接受度，EPISODE伊普索全面取消傳統飯店無法帶來加值體驗的客房用餐服務（Room Service）及房內Minibar，改為導入客房線上點餐系統，並鼓勵旅客到SOCIAL、SODE Bar等飯店空間享用餐點，共同參與互動並加深人與人交流。

此外，EPISODE伊普索認為傳統飯店的繁瑣櫃檯登記流程已不符合現代人的需求及習慣，對此全面導入智能入住設備，並賦予前台人員全新職位Experience Provider（EP），提供更多科技所無法取代的客製化服務，及貼切的飯店及旅程指南。

同時，EPISODE伊普索以打造「真正的餐廳」為宗旨，攜手知名餐飲集團MMHG，委託集團創辦人、台北MUME主廚林泉打造全新「Westwood」餐酒館，以「環遊世界」概念提供亞洲、美洲及歐洲等結合異國、在地的各式風味料理，盼打造新竹前所未見的餐飲體驗。