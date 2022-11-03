新冠疫情推波助瀾電商網購BNPL（Buy Now,Pay later）「先買後付」的風潮，立委張其祿3日在財委會中提出示警，BNPL在2021年爆發成長，這種信用小白「無感消費」恐再掀雙卡風暴，金管會應研擬相關監理辦法。金管會黃天牧指出，金管會也有注意到此現象，會緊盯「電子支付」的部分，第三方支付的部份則會提醒相關主管機構監管。

張其祿指出，BNPL的消費族群都是「信用小白、無卡族」，無須提供個人信用證明，只要手機號碼、個資即可註冊，中小額消費皆可分期付款，提供民眾彈性的消費模式，甚至在全球電商成長率高達43％，但他質疑，這種類似無感消費的新興數位金融是否存在風險與隱憂。像澳洲市場就有近6成的年輕世代為BNPL的使用族群。

張其祿進一步指出，這個模式在台灣的綠界、PCHOME都有，綠界是有要求要綁信用卡，但若沒綁信用卡的話會像無感消費，就會像之前的雙卡風暴，把債權賣給討債公司，這有相對風險，他認為，金管會應研議監管方式，到底算電支還是要歸消費者保護，由於這個模式都是低所得的人最可能使用的，可能造成過度消費，到時又還不出錢，升高年輕世代的財務脆弱度，這部份卻沒有法規監管。

黃天牧指出，「純網銀」就是針對信用小白，提供信用貸款的服務，金管會會對BNPL再去了解。

張其祿表示，在法規監理上，許多國家已開始發展，像歐盟就適用消費者貸款法規、美國也開始研議新法、英國適用消保法來管、澳洲也已有法規來管，是而台灣是疫情期間才開始發展，現在無法規可管，到底是屬於「個人短期信貸」還是「電支」？政府是否已研擬相關監理作為及法規？

張其祿指出，BNPL的類短期信貸性質是否屬融資公司範疇？過去第七屆國會就有提出「融資公司法」，現在是否該重啟融資公司法立法？

黃天牧認為，融資不是屬銀行法的範疇，融資公司行為與BNPL也不盡相同，要再研議。金管會會先緊盯電支部分，至於第三方支付會提醒相關單位注意。