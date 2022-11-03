Netflix 今日 (3日) 宣布攜手 mm2、好好電影、瀚草文創、天下一電影、紅杉娛樂等台港頂尖製作公司推出5部製作規模與話題尺度皆祭出嶄新面貌的全球獨家華語影集與電影，包括：由今年甫獲台北電影節最佳男主角柯震東、王柏傑主演的台式現代奇幻影集《乩身》；林思宇、莊凱勛、張書豪、陸夏等主演的大膽創新的 LGBTQ＋ 都會愛情輕喜劇 《妮波自由式》；古天樂總監製及領銜主演、創下香港影史亞洲電影票房紀錄的科幻大片《明日戰記》12月2日上線。

另外，Netflix也首度公布與瀚草文創攜手推出的作品最新消息，改編自日本作家宮部美幸知名小說的《模仿犯》將於明年第一季正式上線；首季獲得口碑及聲量爆棚的《誰是被害者》第二季也確認將於 2023 年集結原班人馬開拍。

華語奇幻影集《乩身》改編自台灣鬼才作家星子同名暢銷小說，結合台式傳統信仰與現代奇幻的敘事，並使用華語影集鮮見的大量後期特效鏡頭，打造出神、魔、人、鬼栩栩如生的「東方四界」宇宙觀，堪比為華語版《康斯坦汀：驅魔神探》。此劇由 Netflix 攜手影視集團 mm2 和好好電影製作打造，曾獲金馬最佳新演員獎、台北電影節男主角的柯震東飾演「乩身」韓杰，劇中他是王柏傑詮釋的「三太子」的代理人，穿越陰陽處理各種棘手案件只為年輕犯下的錯贖罪。卡司陣容集結金獎實力派演員薛仕凌、陳姸霏、楊銘威、陳以文、蕭東意、林鶴軒、趙正平、郭子乾、隋棠等人。

《妮波自由式》大膽突破傳統題材框架，是台灣首部生動刻畫 LGBTQ＋ 族群多元面貌的都會愛情輕喜劇 。林思宇所飾演的直女雜誌編輯，與大學好友「gay蜜」張書豪、「撩妹高手」陸夏三人在「MAMA」莊凱勛經營的酒吧透過嬉笑怒罵、挖苦吐嘈各自對感情議題進行辯證，以包容與尊重的態度揭開不同性向與性別的都會男女，如何在慾望跟真愛間探索。

創下香港影史亞洲電影票房冠軍的末日科幻動作電影《明日戰記》，幕後推手是身為天下一電影創辦人、剛獲《倫敦東亞電影節》榮頒「亞洲影壇傑出成就獎」的華語影視巨星古天樂。《明日戰記》由他首次擔任總監製並領銜主演、吳炫輝執導，聚集香港五星級陣容包括劉青雲、劉嘉玲、姜皓文與謝君豪，張家輝友情客串。古天樂表示自幼就是《星際大戰》系列忠實影迷，對科幻電影始終保持憧憬：「從小到大甚至到正式加入電影圈這個夢工場時我一直在想『我們什麼時候能出品自家製作的科幻片呢？』很高興《明日戰記》深受肯定被許多人視為香港科幻電影指標，最重要是透過 Netflix 讓全球觀眾看見，展現香港也能做到高水準的電腦特效。」

Netflix 與瀚草文創攜手推出的《誰是被害者》第一季成功席捲亞太後，宣布將於2023年集結主演張孝全、許瑋甯、李沐、王識賢等原班人馬開拍第二季。故事延續首季，張孝全詮釋患有亞斯伯格症的鑑識官方毅任，與李沐飾演的江曉孟為父女，兩人的平靜生活竟捲入一場全新的殺人案中。方毅任更被列為最大嫌疑犯，他冒著一切風險去證明自己的清白，並試著再次與女兒重歸於好。導演莊絢維表示：「《誰是被害者》第一季透過 Netflix 讓全世界觀眾看到，並深受亞太觀眾支持，這給我們帶來鼓勵，期待升級後的第二季再次驚艷觀眾。」。

另外，Netflix 與瀚草文創、南方電影攜手打造，由張榮吉、張亨如共同執導的獨家華語懸疑影集《模仿犯》，改編自日本作家宮部美幸暢銷同名小說，也首度公布定檔2023年第一季全球獨家上線。《模仿犯》講述一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其在面對當時第一起的連續殺人命案，以他心中衡量正義的那把尺對抗連續殺人案兇手，面對辦案過程中兇手不斷的挑釁與隨之擴張的惡，讓曉其決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要找出兇手的犯案證據。影集卡司雲集包括吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏，並由林心如特別演出。

Netflix 內容部經理張晨與王佩儀對於攜手眾多頂尖團隊合作也表示：「我們不斷致力於投資、創作內容優質且能夠吸引全世界觀眾關注的華語影視作品。 我們也希望這些內容不僅能鼓勵台灣的娛樂產業發展，還能在 Netflix 全球平台將貼近在地的動人故事介紹給全世界。」