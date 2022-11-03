11月26日台灣將進行九合一選舉投票。大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（大陸全國台企聯）今天（3日）表示，這次選舉關係到台胞、台商的切身利益，呼籲台商踴躍返台參加九合一選舉投票。

大陸全國台企聯表示，很長一段時間以來，廣大台商均高度關注年底九合一選舉，早在今年5月，全國台企聯就發表了「選民的投票權不容變相剝奪」的鄭重聲明。

大陸全國台企聯表示，多年來，各界見證了兩岸關係的複雜變化。過去，在「九二共識」的基礎上，兩岸交流往來密切、商談成果豐碩，ECFA的簽署至今還在為兩岸的企業提供便利的條件。但近年來，兩岸關係日益走到危險的邊緣，台灣經濟社會也受到嚴重影響。

大陸全國台企聯表示，在這樣的情況下，台商要有自己的判斷，不能視若無睹。大陸全國台企聯強烈呼籲民進黨當局正視和維護廣大台商行使選舉權利，確保在陸台商和台灣鄉親們一樣具有投票權，也特別呼籲台商朋友們積極返台投票，為支持兩岸關係和平發展發揮台商影響力。