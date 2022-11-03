嫌犯被警方帶回警局偵訊。（警方提供）

新北市新莊區昨（2）日傍晚5時許發生砍人事件，一名吳姓高職生遭人持刀砍傷背部及右手臂，案發後警方持續調查，分別在昨日晚間6時及今日凌晨2時許，在新莊、板橋等地查獲3名嫌犯，雙方皆就讀新北市樹林某高職，為學長、學弟關係，案發原因與日前雙方鬥毆事件有關，訊後全案依殺人未遂移送。

據了解，遭砍的吳姓少年（16歲）與尋仇的曾姓少年（16歲）皆就讀樹林的某高職，2人為學弟與學長的關係，過去雙方曾發生鬥毆事件，事後雖然經過調停暫時和解，不料吳姓少年近日又在網路上針對該事件挑起爭端，引起對方不滿，且在上月就曾爆發過一次衝突，而昨日曾姓少年更直接找友人助陣，前往尋仇。

昨日傍晚，吳姓少年無照騎乘機車準備返回位於新莊中誠街的住處，沒想到曾姓少年及其友人張姓少年、林姓男子已在現場堵人，3人見吳姓少年出現，立刻上前攻擊，其中林男更持西瓜刀朝吳姓少年揮砍，造成他背部、右手臂遭砍傷，事後3人立即騎乘機車逃離現場。

警方獲報後趕往現場，先將吳姓少年送往醫院治療，所幸並未傷及要害，而警方也展開調查，鎖定嫌犯動向後，持拘票於板橋地區拘提張姓少年與林姓男子到案，而曾姓少年則是自行前往派出所投案。

警方訊後依殺人未遂、聚眾鬥毆、少年事件處理法將林男移送新北地檢署，未成年的曾姓、張姓少年則移送少年法庭偵辦。