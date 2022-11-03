新加坡DBS(星展集團)3日公佈最新季報結果，不僅獲利超乎預期大增32%外，且寫下歷史新高。在利率頻頻上升之下，星展也樂觀看待未來財測表現。

根據路透社資料，旗下擁有資產金額，在東南亞地區排名第1的星展銀行，7月至9月的淨利為22.4億星元，約15.8億美元，大幅超過市場平均預估值19.7億星元。

不過專家學者提醒，在各國央行大都以升息為主要手段打壓大漲通膨，尤其以歐美甚是明顯之下，若利息一旦來得太高導致經濟成長反轉，甚至還出現衰退現象的話，銀行業者獲利或許也會受到波及。

上周，東南亞排名第3的大華銀行(UOB)打頭陣，上季以利息淨收益大增，還有壞帳準備金減少相助，締造新高且超乎預期的淨利。現在在星展又釋出季報好消息之後，第2大的OCBC(新加坡華僑銀行)也將於4日公布最新財報。

DBS表示，本季業績成長動力可望延續下去，同時，資產品質韌性度也可抵抗市場不確定因素。至於明年，貸款業務還是以避免造成呆帳為主，成長幅度有機會上看5%。

第3季財富管理不佳，手續費減收13%的星展銀行，預估明年在財富管理以及信用卡業務帶動下，手續費方面的營收可望出現雙位數成長。上季，DBS股東權益報酬率大增至前所未有的16.3%，並創新高紀錄。

至於星展利息淨收益飆升44%，故收益率也從去年的1.43%增至1.9%。今年迄今，新加坡銀行族群的股價已漲約4%至6%。因為看好未來獲利能力大增，因此星國金融股表現，也優於目前回報率還是負數的大盤。