有不少家長帶著小朋友參觀，黃偉哲也下場與小朋友同觀。（李俊淇攝）

因應少子化問題，為解決偏鄉父母育兒壓力，台南市府將原七股戶政事所拆除後重建，費時3年斥資1780萬，以「海的孩子」做為設計主題，打造七股兒童福利服務中心，今日舉行落成啟用典禮，黃偉哲表示，親子悠遊館及托育家園任內已經各建12個，未來將會持續再建置。

台南市長黃偉哲、社會局長陳榮枝、七股區長顏文穗、市議員方一峰、蔡秋蘭等人參與啟用儀式。同時，已不少的家長在兒童福利服務中心啟用時，已帶小孩到新場地參觀。

市長黃偉哲表示，有些事情早點做比較好，在人工、經費上都省很多，七股兒童福利服務中心在3年前1200萬就蓋得起來，如今北門蚵寮要蓋活動中心，佔地略大一點，但是2400萬竟標不出去，所有經費都是人民的血汗錢，感謝中央及議會幫忙，可以用快的效率，最省的經費，建置出最好的親子悠遊館跟托育家園。

社會局長陳榮枝表示，50坪的場館以「海的孩子」做為設計主題，一樓戶外設有沙坑，內部則是公共托育家園，收托0歲至未滿2歲的幼兒；二樓設置親子悠遊館，有可愛的大象球池並規劃豐富的主題區，分別為0至2歲遊戲空間、爬行區、學步兒探索區、2至3歲探索遊戲空間，皆特別為未滿4歲嬰幼兒量身打造。

社會局說明，截至今年9月底，台南市0歲至未滿4歲幼兒，達4萬5110人，為因應少子化問題，市府積極在南市布建友善的育兒環境，目前共設置12處公共托育家園及12處親子悠遊館，歡迎家長們帶著小朋友一起造訪親子設施，感受大台南的幸福生活環境。