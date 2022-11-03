勞動部職安署與中華民國工業總會及中華民國工業協進會於2日下午假台北喜來登大飯店共同舉辦「2022產業本質安全策進高峰會」，宣示為保障勞工安全及健康而努力，會中各公協會承諾將持續投入資源，推動產業本質安全，讓企業能永續發展，也將努力透過本質安全的提升，預防事故的發生，持續營造勞工「安穩工作」、「安心職場」及「安全勞動」優質的三安工作環境，以保障勞工安全及健康。

職安署署長鄒子廉致詞表示，台灣經濟與產業邁入「工業4.0」科技時代及智慧機械之生產模式，其工作場所衍生之危害類型、程度及範圍等，與傳統生產模式明顯不同，為協助產業因應相關衝擊，職安署與七大產業相關公、協會成立「產業本質安全推動聯盟」，期望透過聯盟運作，促進產業自主管理，提升產業本質安全，降低職業災害的發生，也特別感謝推動聯盟的協助推行，除了保障勞動權益外，也創造了更多的勞動投資與就業機會。

職安署表示，產業本質安全推動聯盟自2019年成立至今已邁向第四年，今年度除了原有成員中華民國工業總會及其轄下之七大產業相關公會、七大產業相關協會外，另外新加入了中華民國工業協進會所轄的25個縣市工業會，整個聯盟涵蓋共計52個單位，包含的會員廠商達到了3萬7,000家，為全台灣現今最大的職業安全衛生照護聯盟，期望透過推動聯盟之照護網絡，匯集七大產業安全衛生照護資源，導入機械設備風險評估技術，依產業特性協助發展自主安全管理標準及確效機制，使高職災風險產業自主推動機械設備源頭管理，提升產業本質安全之最大效果。

職安署強調，勞工是企業珍貴的資產，安全衛生是企業永續經營的基礎，值得企業長期投資，今日參與聯盟的成員也都是擔任工安領頭羊的角色，一同強化本質安全與推動產業自主管理機制，與政府攜手努力達到勞工安全照護率百分百的目標，追求產業零災害且永續經營之發展願景。