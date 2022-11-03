副總統賴清德今出訪帛琉最後一天，賴清德這次都提到「中華民國台灣」，與媒體茶敘時，被問到這次是在中共二十大之後第一個出訪，未來是延續蔡總統路線，是否代表過去自稱「務實台獨工作者」的路線做了微調？賴清德藉出訪重申蔡英文「四個堅持」，釋疑務實台獨說法表示，美中台對「台獨」都有不同的解釋，蔡總統的「四大個堅持」，解決國內認同上分歧的問題，也得到國際肯定。「我們要在這個路徑上繼續努力」。

媒體再追問，所有沒有路線微調的問題？賴清德說，「是」。

賴清德今與媒體茶敘時，被問到這次出訪都用「中華民國台灣」，是否代表兩岸路線維持蔡總統路線？

他說，「當然是如此」，因為蔡總統是中華民國、民進黨籍總統，經過六年的努力，用中華民國台灣去凝聚國人力量，解決國內認同上分歧的問題，也得到國際肯定。「我們要在這個路徑上繼續努力」。

他說，此外，中華民國台灣已經被國際所接受，這次出訪，「每場都稱我們是中華民國台灣」。蔡英文總統提到的「四個堅持」，堅持自由民主憲政體制、堅持中華民國跟中華人民共和國主權互不隸屬，堅持台灣領土不容侵犯、併吞，最後是堅持台灣前途只有台灣二千三百萬人可以決定，國內不管是不同政黨或是社會，基本上沒有不同聲音，這就足以證明蔡總統的努力。

他強調，「中華民國是我們的國名，中華民國台灣是對我們的稱呼，國際社會也是這個稱呼」，蔡總統努力不僅凝聚國人、解決分歧的問題，也希望得到國際社會的肯認，這是大家共同努力結果。

媒體追問，公開宣示這次在中共二十大之後，副總統第一次出訪，外交意義非凡，是延續蔡總統路線，這是不是代表過去「務實台獨工作者」的路線做了微調，在新的國際局勢底下路線變化，是否有助於在台灣國際上加分。

賴清德說，這問題蠻複雜，非三言兩語可以簡短說明，所謂「務實台獨工作者」必須要去了解台獨現代意義，台獨不是台灣獨立，早期日治時期就有，台灣人自然而然有些人民想要當家作主，國民政府來了發生一些事情，一定會有許多台灣人想要當家作主。

他說，經過近百年來的發展，或是這個當下，台獨或台灣獨立，其實是指「台灣不屬中國一部分」，這也是台灣社會的共識，第二是，台獨在台灣的共識，但是中國對台獨的解讀跟認知是不同，美國解讀是進行法定的程序，所以在美中台各有不同解讀，複雜是在這。

他說，所以蔡總統才會提出「四個堅持」，蔡總統是中華民國總統、民進黨籍的總統，特別是蔡總統提出的「四個堅持」，任內的這個主張，基本上台灣社會都不會有不同意見，自然而然會成為台灣自然可以繼續走下去的路線。