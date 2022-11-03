2022即將告終，為迎接全新的一年，TVBS攜手臺東縣政府，以「東飄去旅行」為主題舉辦2023跨年演唱會，在12月31日晚間8點於台東市海濱公園熱鬧開唱。今日演唱會首波卡司公佈，臺東縣政府全台獨家請到三大男神，分別為「金曲最佳男演唱人」吳青峰、「三金男神」盧廣仲、「饒舌嘻哈大神 」MC HotDog熱狗，堪稱「含金量」最高的跨年晚會。為了帶給歌迷最值得期待的跨年演出，三位男神歌手還帶樂團大陣仗演出，就是要陪粉絲一路狂high到2023年。

皆為首次到台東跨年的MC HotDog熱狗跟吳青峰，不約而同表示，非常期待能見到台東的粉絲朋友。藉著這次演出的機會，MC HotDog熱狗也抱著雀躍的心情，希望能到台東海邊走走逛逛，品嚐在地美食。盧廣仲則是第二次到台東參加跨年盛會，被問起最愛台東的哪些地方，盧廣仲說：「一直很喜歡台東的美麗山水和友善的笑容，也非常期待與大家一起迎接2023年」。對台東有超好印象的他，之前曾在池上秋收時分金黃的稻田中演出，對他而言，那是記憶中非常美好的一次表演經驗。盧廣仲也推薦大家可以買一杯咖啡，在海邊靜靜地聽著海浪聲，對身心靈都非常的療癒。

為了2023的台東跨年演出，三位歌手也做足了準備，勢必要帶給台東粉絲最值得期待的跨年演出，但跨年趕場也成藝人夢靨 。談到演唱會帶來哪些精采演出，今年剛發新專輯《姚中二》的熱狗透漏，一定會演唱新專輯裡的新歌，搭配跨年的熱鬧氛圍，「會帶來一些比較開心、比較嗨的歌 ，希望大家都可以玩得開心」，期待在好天氣中，與粉絲一同迎接新的一年。盧廣仲也神祕表示會有特別的橋段，請粉絲敬請期待，並坦言：「我蠻怕跨年遇到寒流，提醒大家要多多注意保暖！」