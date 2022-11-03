馬上就要進入2023年了，而塔羅牌老師艾菲爾在臉書上公布12星座運勢，其中獅子座、天蠍座、摩羯座、水瓶座財運不但非常的旺，人緣也會大幅增加，受到很多幫助；而牡羊座、雙子座、巨蟹座、處女座、射手座、雙魚座明年的事業運非常的旺，同事或合作夥伴關係的關係會越來越緊密，也將有貴人提拔和地位提升的機會。

至於金牛座、處女座、水瓶座則是明年交友運方面會特別出眾，不但可以累積人脈，而且友情可以更加親密，做事情也能得到朋友相助，一舉兩得。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書PO出2023年12星座運勢，並針對12星座分別給予年運關鍵字，供民眾參考，內容如下：

2023年12星座【財運事業】關鍵字

●牡羊座【小人遠離 貴人傍身】

●金牛座【交友歡樂 人脈富貴】

●雙子座【親密夥伴 打點一切】

●巨蟹座【職場環境 輕鬆愉快】

●獅子座【偏財運旺 理財有道】

●處女座【合作關係 友好緊密】

●天秤座【前途看好 一片光明】

●天蠍座【偏財亨通 人生美滿】

●射手座【職場輕鬆 神清氣爽】

●摩羯座【心平氣和 吸引財氣】

●水瓶座【財氣淹沒 人緣大好】

●雙魚座【工作生活 機運無限】