美國媒體引述美國情報圈的說法指出，俄羅斯軍方高層已經討論了如何、以及在何種情況下在烏克蘭戰場上動用戰術核武，不過華府認為，還沒有跡象顯示俄羅斯總統普丁已經決定走到這一步。與此同時，俄羅斯外交部昨（2）日重申致力於堅守避免核戰的承諾，呼籲其他核武大國也應努力實現這個目標，否則全世界將處於爆發核戰的邊緣。

美國情報指出，俄羅斯軍方高層討論在烏克蘭動用戰術核武。

《紐約時報》（New York Times）2日引述多名美國高階官員指出，俄羅斯軍方高層近期討論了何時、以及如何在烏克蘭戰場上使用戰術核武，據悉美國政府內部是在10月中起流傳這項情報，俄羅斯總統普丁並未參與討論。

美國有線電視新聞網（CNN）也引述多名消息來源報導這項情報，不過CNN指出，這是美國國家情報會議（National Intelligence Council）做出的評估與分析，並非原始情報內容，因此部分官員認為，文件中提到的對話可能被斷章取義了，並不一定表明俄羅斯正準備使用核武。

兩篇報導都指出，至今美國官員仍認為，沒有跡象顯示莫斯科正準備動用核武或其他戰術措施，不過俄羅斯軍官有動用核武的討論確實讓華府有所警覺，因為這顯示了俄羅斯將領對於在戰場上的敗仗有多麼挫折，同時也顯示普丁暗示祭出核武的威脅可能不只是說說而已。

美國官員並未透露俄羅斯軍方討論了何種情境使用核武，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）也拒絕對報導細節置評，僅強調美國一開始就表示，俄羅斯有關可能動用核武的評論非常令人擔憂，「我們會盡可能地監控，我們目前沒有看到俄羅斯準備動用的跡象。」

俄羅斯的核武庫有多大？

報導指出，五角大廈評估，俄羅斯可能有多達2000枚戰術核武庫存。戰術核武能使用飛彈或砲彈等不同方式發射，屬於低當量（low-yield）武器，射程更短，過去尚未在戰場上使用過，軍事專家分析，若在烏克蘭境內使用戰術核武，將徹底改變這場戰爭的型態，就算只是小型的核爆，也可能造成數千人死亡，導致烏克蘭部分地區不適合居住。

報導指出，不論俄羅斯軍方高層的看法為何，普丁能全權決定是否動用戰術核武，不過使用戰術核武比發射洲際彈道飛彈還要複雜，包括俄羅斯指揮官會被警戒準備執行一些實際步驟，例如如何降低爆炸地點俄軍面臨的風險。

俄羅斯總統普丁先前曾暗示動用核武。

■俄羅斯稱全球處於核戰爆發邊緣 呼籲核武國遵守避免核戰承諾

就在全世界關注莫斯科是否動用核武的同時，據俄羅斯塔斯社、英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，俄羅斯外交部昨日發布聲明重申，俄羅斯嚴格遵守避免核戰的承諾，呼籲其他核武大國也應努力實現這個目標，否則全世界將處於爆發核戰的邊緣。

聲明指出：「我們重申我們對於5核武國領袖2022年1月3日關於避免核戰、核武競賽聲明的承諾。」

聲明也敦促其他核武國，「準備好達成這項優先目標，放棄侵犯他國重要利益、瀕臨直接武裝衝突、以及鼓勵可能導致災難性後果等涉及大規模毀性武器挑釁行為的企圖。」

不過俄羅斯外交部的聲明也重申，俄羅斯只有在被大規模毀滅性武器、常規武器等侵略下，導致國家存續受到威脅時才會動用核武。