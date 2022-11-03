沙鹿區台灣大道七段與光華路口，日前發生電線掛路邊騎士晚上經過勾到脖子往後摔傷的意外。(民眾提供)

電線掉落女騎士慘遭勾脖摔傷 沙鹿區公所：協助申請國賠

沙鹿區23歲的蔡姓女子，上月31日晚上9時許，騎機車行經沙鹿區台灣大道七段與光華路口，慘遭掉落的電線勾到脖子摔倒受傷，清水警分局獲報到場處理，並通報沙鹿區公所維修。民眾不滿抨擊說，若女騎士當時騎快點，「是否頭就被割斷了？」沙鹿區公所指出，區長廖財崇3日代表市長前往騎士家中慰問，後續將協助傷者進行國賠請求事宜。

警方調查，10月31日晚上9時，23歲的蔡姓女子騎機車，沿台灣大道七段慢車道東往西方向行駛，至光華路口要右轉時，勾到由號誌桿上垂落的線纜摔倒，造成手腳等多擦傷。該處垂落的電線是沙鹿區公所配置監視器線路，上月28日上午曾遭聯結車勾斷，當時即通報區公所到場維修。

警方指出，女騎士發生意外後，她的朋友上網協尋當時經過的車輛行車記錄器畫面，因為當天下雨天視線不良，電線掛在路邊勾到女騎士的脖子，整個人被釣起來往後摔，如果她騎快一點「頭是不是就被割斷了」。

沙鹿區公所表示，據分駐所現場人員說明，10月31日夜間9時多蔡姓騎士行經台灣大道七段右轉光華路時，被路旁纜線勾住受傷，隨即報警並由救護車送往醫院診治；11月1日下午5時多，公所接獲清水分局沙鹿分駐所通報路邊纜線垂落，便立即派員前往現場勘查。

沙鹿公所指出，昨日傍晚也與受傷民眾取得聯繫後，由沙鹿區長廖財崇、業務主管吳主任3日上午9時代表盧市長前往騎士家中慰問，後續也會協助傷者進行國賠請求事宜。

沙鹿公所說，因案發當晚下雨視線不良，且據家屬提供的行車影像及雙方會談情形，蔡姓騎士行經案發地點時，前方有一輛貨車經過，蔡姓騎士即被勾住安全帽摔倒，導致手腕、腳踝等擦挫傷，初步研判可能為貨車勾落纜線導致事故發生。，公所先前已要求各有線電視業者巡檢剪除廢線，今將再次要求業者全面巡檢，公所也會全面巡查，以避免意外發生。