減碳議題不只涉及經濟的轉型，也包含生活樣態的改變，森林碳匯也是減碳的一大工具，農委會林務局、北市府文化局及北科大木藝中心等，攜手進行國產材家具設計研發創作「負碳家具」，實現人工林永續循環生產，讓森林進入生活，創造人們福祉、減緩地球暖化及綠色經濟發展的三贏。

《森入生活─國產．材好．設計》展今(3)日於於台北市市定古蹟新芳春茶行舉辦實體成果展及新書發表會，並在中央研究院開放博物館平台，同步以線上方式展出。

本展覽是由林務局補助國立台北科技大學木藝培育暨設計研發中心辦理「台灣獎勵造林樹種木材設計研發暨成果推展計畫（II）」，產官學攜手進行國產材家具設計技術研發之成果，展場分為藝術家具及設計家具兩大展區，作品兼顧藝術性、實用性及生活美學，共約60件。

北科大教務長黃育賢指出，北科大身為國內最早設立木工教育的學府，更將校務發展與環境永續結合，擘劃永績校園的大學社會責任藍圖。本次展覽以「永績設計·互聯共創」為主軸，北科大木藝中心長年與林務局合作辦理台灣國產材設計展，共同推動「負碳家具」研發，為地球永續發展一份心。

策展人、北科大木藝中心主任陳殿禮表示，現場展出作品透過17種台灣國產木材，製成體現庶民生活的凳子，並以相同造型的圓凳、不同表情的材料，象徵在地的多元文化樣態，17種材料也映照著台灣17個行政區彼此連結共存。

陳殿禮指出，台灣杉是東亞第一高的樹，也是全世界唯一以台灣為名的樹種，在原住民的眼中，它是撞到亮的樹，搭配長桌、長凳，呼應月亮撞到樹的寓意。

林務局局長林華慶表示，在氣候變遷問題日益嚴峻的當代，人類不僅要保護天然林，更要循環利用人工林，讓固碳效益達到最高，台灣生產的國產木材不但紋理優美、品質優良，更有溯源機制能確保不傷害天然林，對生態、健康、地球、經濟等都好，是消費者最好的選擇。