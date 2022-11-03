大陸持續實行嚴格疫情防控之際，一件被稱為「甘肅蘭州七里河事件」引發網路輿論關注。蘭州一名3歲幼童週二（1日）吸入一氧化碳而中毒，由於遲遲無法聯絡救護車與警方、難以離開社區就醫，最終去世。此消息引發大陸網路輿論沸騰，相關事件於微博獲得近3.8億閱讀量；蘭州急救中心不得不出面說明，稱正跟進調查事件，「一定會真相大白的」。

路透社報導，蘭州一名3歲男童週二因一氧化碳中毒死亡，男童父親拓石磊（音譯，Tuo Shilei）透過電話告訴路透社，他認為嚴厲的新冠防疫措施「間接害死」了自己的孩子。拓石磊和家人居住的蘭州市已經封控了數個月。

拓石磊自述，週二中午，妻子在做飯時吸入瓦斯氣體後滑倒，他發現兒子文軒（音譯，Wenxuan）也不太舒服之後，隨即拼命打電話叫救護車與警察，但是都無法接通。

約莫30分鐘後，文軒的情況惡化，拓石磊表示，他對兒子進行心肺復甦術（CPR），起了短暫效果，他帶著兒子衝到嚴密封控的小區門口，但是工作人員不讓他出去，並告訴他應該打電話給社區領導或叫救護車。

拓石磊心急如焚，不願繼續等待救護車，他帶著兒子衝過護欄，一些當地居民叫來一輛計程車，把他們送到醫院，但醫生的搶救仍未能挽救文軒的性命。

陸媒《健康時報》也連絡上該名拓先生，他展示的通話紀錄顯示，他曾於事發當天12時15分至13時6分期間，撥打了6通急救（救護車）電話。計程車到醫院時，已經將近下午2時30分，醫生說來得有點遲了，會盡力幫助搶救。

《健康時報》報導，拓先生想知道的是，為何撥打了多通急救電話，救護車卻遲遲沒有到？孩子的悲劇是否本來可以避免？而他表示，「孩子媽媽已經把孩子送回了老家，我留在這裡，等一個調查的結果。」

32歲的拓石磊經營一家小肉舖，他告訴路透社，小區的工作人員沒有採取任何行動，無視和迴避他們所面臨的問題。後來他們父子又被另一道關卡攔阻，沒有任何幫忙，「一連串的事件導致我兒子的死亡」。

文軒在一輛三輪車上接受心肺復甦術的影片，週二在網上傳開，這起事件公開曝光後，在社群媒體上迅速發酵、引發眾怒，事件相關標籤昨日在微博平台上獲得近3.8億閱讀量。截至今日中午，微博熱搜榜上僅剩「蘭州急救中心回應三歲兒童死亡事件」標籤，有1.4億閱讀量。

「疫情三年，就是他的一生」此一標籤先前迅速在網上流傳，隨後遭到審查刪除。有微博用戶說，可悲的是，這個孩子的記憶裡全是口罩，沒有別的。另一位用戶在轉發蘭州警方的通報時評論：「現在你們還有公信力嗎？」

《健康時報》記者昨日多次致電蘭州急救中心，該中心調度室相關負責人回應稱，「這個事情我們正在跟進，上一級的領導單位今天一天都在我們單位進行調查，這個事情究竟是什麼樣的，一定會真相大白的。」