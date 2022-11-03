大陸《南方都市報》官方帳號3日報導，據中共中央紀委國家監委網站消息，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經廣東省紀檢監察機關、公安機關與有關國家執法機關密切合作，現年52歲、已外逃27年的「紅色通緝人員」屈健玲，10月29日在境外落網，已被遣返回國。

中央紀委統計，大陸5年來「天網行動」追回外逃人員7089人，追回贓款352.4億元（人民幣，下同），「百名紅通人員」已有61人歸案，屈健玲是第62人。

紅色通緝令（red notice）又名紅色通報，也稱紅色通知，是國際刑警組織八種通知中的一種，以顏色和圖像區別。程序上，會員國的國家中央局會向國際刑警組織祕書處提出申請，祕書處如果認為沒有違反章程或其他要求事項，就會依請求發布紅色通報。

屈健玲，1970年9月出生，中國銀行廣州分行黃埔支行原財務管理人員，涉嫌利用職務便利挪用巨額公款，1995年11月外逃。屈健玲變換身分、竄逃多國，辦案機關經過不懈努力發現其藏匿線索，通過國際刑警組織對其發布紅色通緝令，積極開展國際執法合作，最終將其緝拿歸案。

中央追逃辦負責人表示，中共二十大作出了深化反腐敗國際合作、一體構建追逃防逃追贓機制的重大部署，屈健玲被緝捕歸案，充分彰顯了中共中央以零容忍態度反腐懲惡的堅定決心，體現有逃必追、一追到底的鮮明態度。追逃追贓永遠在路上。將以頑強意志品質堅決打贏追逃追贓攻堅戰持久戰，尚有一人在逃、追逃絕不停止。

報導稱近，年來「獵狐」不止步。2015年3月，中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室首次啟動針對外逃腐敗分子的「天網行動」。中共十九大以來，「天網行動」持續深入開展。

新華社10月27日發布的十九屆中央紀律檢查委員會向中共二十大工作報告披露，五年來，「天網行動」追回外逃人員7089人，其中中共黨員和國家工作人員1992人，追回贓款352.4億元，「百名紅通人員」已有61人歸案。