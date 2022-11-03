長榮航空3日首航台北─慕尼黑航線，桃園機場的首航典禮由長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明主持，另外也邀請了外交部歐洲司司長姚金祥、民航局局長林國顯、德國在台協會副處長陶艾瑪（Dagmar Traub-Evans）、德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）共同主持首航儀式，在300多位搭乘首航班旅客的見證下，長榮航空成為台灣飛航歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。
長榮航空林寶水董事長致詞時表示，台北─慕尼黑航線每週飛航4班，除了提供台、德兩地民眾便捷的空中服務，同時也讓旅客可以透過長榮的六大歐洲航點，進出歐洲行程安排更加便利。此外，長榮航空也著眼轉機的市場，未來希望能吸引更多的亞洲旅客前來台灣轉往慕尼黑，或從慕尼黑經台灣轉往亞洲各大城市，強化台灣轉運樞紐的核心地位。
為慶賀慕尼黑航線的開闢，首航候機室特別為旅客量身規畫充滿德國風情的各式活動，包括巴伐利亞傳統舞蹈表演、打造戶外啤酒屋拍照區，以及滾啤酒桶遊戲等等；此外，現場也展示京都米其林三星主廚中村元計，為慕尼黑航線設計的餐點，全艙等旅客都可以品嚐到。
同時邀請世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍得主王策到現場分享手沖咖啡的藝術，並提供所有旅客試飲特別調製帶有核桃與橄欖風味、口感富有甘草糖餘韻的VWI單品咖啡。長榮航空也特別安排驚喜彩蛋，在首航班特別調派三麗鷗彩繪機星空機飛航，旅客們不僅能在等候登機時參與多項現場活動，還能夠與可愛的彩繪機合影。
長榮航空特別推出開航特惠價歡慶台北─慕尼黑開航，前往官網購買來回機票只要NT$27569元起（不含稅金及其他各項附加費），讓旅客體驗直飛便利；此外，旅行業者也規劃各式團體行程，前往慕尼黑10天只要NT$69900元起，旅客除了選擇德國深入旅遊外，也可同步搭配長榮航空其他歐洲航點自由進出，包裝更多樣化旅程。
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