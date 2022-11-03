長榮航空3日開闢台北─慕尼黑新航線，由長榮航空董事長林寶水（右三）及總經理孫嘉明（右一）、民航局局長林國顯（右二）、外交部歐洲司司長姚金祥（左三）、德國在台協會副處長Dagmar Traub-Evans陶艾瑪（左二）、德國經濟辦事處首席代表暨處長Axel Limberg林百科（左一）等貴賓共同主持首航儀式。（陳麒全攝）

長榮航空董事長林寶水致詞時特別感謝台德雙邊主管機關的大力協助，以及在場各位貴賓和旅客的支持，讓長榮航空順利開闢第6個歐洲航點慕尼黑，並成為台灣飛航歐洲航點最綿密的航空公司。（陳麒全攝）

長榮航空3日首航台北─慕尼黑航線，於桃園機場舉行首航典禮，為慶賀慕尼黑航線的開闢，首航候機室特別為旅客量身規畫充滿德國風情的各式活動，開場由巴伐利亞傳統舞蹈表演為活動展開序幕。（陳麒全攝）

長榮航空3日首航台北─慕尼黑航線，於桃園機場舉行首航典禮，為慶賀慕尼黑航線的開闢，首航候機室特別為旅客量身規畫充滿德國風情的各式活動，包括打造戶外啤酒屋拍照區。（陳麒全攝）

長榮航空3日首航台北─慕尼黑航線，於桃園機場舉行首航典禮，為慶賀慕尼黑航線的開闢，精心準備印有兩地特色地標的環保購物袋，贈送給每位搭乘首航班機的旅客作紀念。（陳麒全攝）

長榮航空3日首航台北─慕尼黑航線，於桃園機場舉行首航典禮，為慶賀慕尼黑航線的開闢，首航候機室特別為旅客量身規畫充滿德國風情的各式活動，旅客在滾啤酒桶遊戲區挑戰拿獎品。（陳麒全攝）

首航候機室特別為旅客量身規畫充滿德國風情的各式活動，包括打造戶外啤酒屋拍照區。（陳麒全攝）

長榮航空3日首航台北─慕尼黑航線，於桃園機場舉行首航典禮，為慶賀慕尼黑航線的開闢，在首航班特別調派三麗鷗彩繪機星空機飛航，桃園機場公司也安排灑水儀式，慶賀新航線首航圓滿成功。（陳麒全攝）

長榮航空3日首航台北─慕尼黑航線，桃園機場的首航典禮由長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明主持，另外也邀請了外交部歐洲司司長姚金祥、民航局局長林國顯、德國在台協會副處長陶艾瑪（Dagmar Traub-Evans）、德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）共同主持首航儀式，在300多位搭乘首航班旅客的見證下，長榮航空成為台灣飛航歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

長榮航空林寶水董事長致詞時表示，台北─慕尼黑航線每週飛航4班，除了提供台、德兩地民眾便捷的空中服務，同時也讓旅客可以透過長榮的六大歐洲航點，進出歐洲行程安排更加便利。此外，長榮航空也著眼轉機的市場，未來希望能吸引更多的亞洲旅客前來台灣轉往慕尼黑，或從慕尼黑經台灣轉往亞洲各大城市，強化台灣轉運樞紐的核心地位。

為慶賀慕尼黑航線的開闢，首航候機室特別為旅客量身規畫充滿德國風情的各式活動，包括巴伐利亞傳統舞蹈表演、打造戶外啤酒屋拍照區，以及滾啤酒桶遊戲等等；此外，現場也展示京都米其林三星主廚中村元計，為慕尼黑航線設計的餐點，全艙等旅客都可以品嚐到。

同時邀請世界咖啡沖煮大賽（WBrC）冠軍得主王策到現場分享手沖咖啡的藝術，並提供所有旅客試飲特別調製帶有核桃與橄欖風味、口感富有甘草糖餘韻的VWI單品咖啡。長榮航空也特別安排驚喜彩蛋，在首航班特別調派三麗鷗彩繪機星空機飛航，旅客們不僅能在等候登機時參與多項現場活動，還能夠與可愛的彩繪機合影。

長榮航空特別推出開航特惠價歡慶台北─慕尼黑開航，前往官網購買來回機票只要NT$27569元起（不含稅金及其他各項附加費），讓旅客體驗直飛便利；此外，旅行業者也規劃各式團體行程，前往慕尼黑10天只要NT$69900元起，旅客除了選擇德國深入旅遊外，也可同步搭配長榮航空其他歐洲航點自由進出，包裝更多樣化旅程。