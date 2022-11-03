雲朗觀光所屬君品Collection甫成立的新事業體品牌「VANTEL」，將於ITF 台北國際旅展現場亮相！雲朗觀光會將VANTEL駛進會場（攤位編號I513）供消費者實際參觀感受，現場獨賣的「1+1好時光套券」，含露營車使用24小時與雲朗觀光指定飯店住宿一晚，每套6,800元。另還有VANTEL雙人派對券含慶生派對佈置與露營車的優惠票券，雙人最低6000元，含專屬mini bar、微型投影機、氣球布置品驚喜包與活動旅遊規劃諮詢服務，能夠享受24小時奢華露營的車中泊體驗。

雲朗觀光集團自10月26日起舉辦線上旅展銷售住宿券與餐券，更於2022 ITF旅展現場獨賣限量200張的二款車宿券，搭配翰品酒店、兆品酒店住宿券的翰兆VANTEL1+1好時光套券，每套售價6,800元，限平日使用，除了一晚VANTEL車宿外，還可入住指定飯店一晚，含雙人早餐，套券搭配使用後相當於每人每晚僅需1,700元，另有VANTEL雙人派對券每張售價6,000元，平假日皆適用，含慶生派對佈置，專屬mini bar、微型投影機、活動旅遊規劃諮詢、氣球布置品驚喜包等配件與服務，凡在旅展現場購買VANTEL相關旅遊產品，即贈夢幻變色蠟燭乙個，數量有限售完為止。

首次問世的「VANTEL」露營車排氣量為1,500CC，為四速自排車，輕鬆入門好駕駛，車內搭載高達20樣車內配件，包括信封睡袋、編織毛毯、蛋捲木桌、摺疊露營椅、木蓋露營收納箱 、韓國卡式瓦斯爐、韓國深烤煎煮鍋、日本琺瑯單柄鍋、矽膠止滑料理夾、行動電源站、復古白金無線藍牙喇叭、復古LED電池式露營燈、愛迪生氣氛串燈、10米電源線、15公升保冰桶、原木木盤組、琺瑯杯組、編織掛飾與草編靠枕等，更額外增加木紋收納箱、野餐籃、編織地毯、草編椅墊、唯美印地安小帳與波西米亞長門聯等露營道具，更有專人提供諮詢活動規劃服務，可依照個人需求打造自己的網美露營車宿體驗。

君品Collection 「VANTEL」新一代露營車服務將於12月1日起提供旅遊體驗，消費者可至富豪租車的北、中、東三處營業點取車自駕，能夠兼顧行動式的安全舒適，還能夠上山下海舉辦奢華露營，未來更能結合宴會服務提供更完整的餐飲體驗。