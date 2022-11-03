Youbike確定明年3月來台南，市長黃偉哲(左三)今天開箱試騎。(曹婷婷攝)

台南市公共自行車明年3月起引進YouBike2.0系統，明年底將建置300站，後年擴大至500站，台南也是六都最後引進YouBike的城市，市長黃偉哲今天主持開箱發表會，希望能完善大眾運輸最後一哩路，並帶動新一波騎單車遊台南風潮。

交通局說，未來台南將設置5000輛新車，內含500輛電輔單車，數量是全台最多，微笑單車股份有限公司董事長劉麗珠以「等很久了」形容，她說，後續微笑單車團隊將與交通局密切合作，快速啟動站點會勘與建置作業，讓市民可以早一點享受到YouBike的服務。目前雙北、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中、嘉義市、高雄都建置有YouBike，台南是第10個據點。

明年3月起，YouBike全面接手營運台南市公共自行車，初期先以現有77站更新，明年底300站並以擴大500站點為目標，符合民眾需求期待，也與鄰近縣市的公共自行車系統相結合，免除以往跨地租借還車的困擾。

黃偉哲表示，台南市現有公共自行車（T-Bike）系統營運已達7年，因應日新月異的科技發展，特別指示交通局研擬下一代公共自行車服務系統，在現有的預算規模下，能達到站點擴增、車輛增加、服務便利等目標。

交通局長王銘德表示，台南市公共自行車系統，將改為以購買服務、委託營運方式辦理，在每年原有5000萬元預算規模下，以8年合約方式創造利基提高廠商投標意願。經公告招標，微笑單車（YouBike2.0）被評選為優勝廠商，將於明年3月起，全面接手營運台南市公共自行車，預計將優先於校園、景點、公園、車站等地點設站點。

他也提到，目前台南T-Bike是77站、1800輛，明年2月底合約到期後會更換為YouBike2.0 系統，原來的T-Bike自行車都已達使用年限，將先汰換或捐贈公益使用。