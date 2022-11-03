媒體人彭文正因質疑總統蔡英文論文造假一事，遭台北地方法院通緝，護照更因此被註銷，今（3）日他首度公開談論對此事件的想法，說他身為媒體人，只是把真話說出來，不解到底犯了什麼錯，呼籲民進黨應發起「迎接彭文正回家」活動。

無黨籍台北市長候選人、律師童文薰今與彭文正委任律師張靜一同召開記者會，痛斥蔡政府無良，並當場與彭文正透過越洋對話連線。

對於自己的護照遭註銷，彭文正表示，台灣的黑名單從國民黨執政時期就有，過去有許多人不惜被判死刑或無期徒刑都要「翻牆」回家，如民進黨前主席許信良過去搭乘漁船偷渡回台，被抓到後直接送到土城看守所，當時民進黨發起「迎接許信良回家」的萬人探監活動，「我大聲呼籲民進黨，你們什麼時候要發起『迎接彭文正回家』？」

「請問我犯了哪一條罪，是值得用黑名單來囚禁我？」彭文正指出，台獨聯盟美國本部主席郭倍宏過去偷渡回台，現身造勢現場，最終在群眾掩護下擺脫上千位軍警返回美國，被外媒形容是蝙蝠俠，「既然蝙蝠俠被用過了，那下一個我就要學內褲反穿的超人！」

彭文正強調，過去這些人因為政治理念受害，而自己只是一位媒體人，層級沒有這麼高，只是說出真話，「把一個我所見的，詐騙的四軍統帥蔡英文，在1983年詐騙學歷的經過，把她呈現在世人眼前，請問我犯了哪一條錯？」

彭文正說，海外黑名單返台禁令在1992年正式取消，30年後的2022年10月20日，他成為台灣解嚴後的第一個黑名單，而2019年10月20日是他親自前往英國倫敦政經學院，親自訪問圖書館員、職員等，才發現蔡英文沒有論文、沒有學位的日子，「3年後，時間就是這麼巧合，歷史會還給我們公道！」