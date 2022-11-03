Kolas頻頻發動攻勢，還邀徐榛蔚辯論。（王志偉攝）

選戰逼近，尋求連任的國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚，今天起請假，投入選舉，5日將成立競選總部，由黨主席朱立倫授旗；民進黨候選人Kolas Yotaka當天也舉辦中區造勢大會，總統蔡英文可能到場，藍綠同天舉辦大型造勢，互別苗頭。

花蓮縣長選舉有3人登記參選，藍營徐榛蔚爭取連任，綠營由前總統府、行政院發言人Kolas Yotaka挑戰，另外，還有3度挑戰縣長選舉的無黨籍黃師鵬。

選戰開打，挑戰者Kolas頻頻發動攻勢，尋求連任的徐榛蔚秉持過往選戰冷處理風格，強調縣政優先，以縣政為主，並由縣府、縣黨部回應，9月起才陸續掛起競選看板，並於縣議會定期會總質詢議程結束後告假，今天起展開拜票行程。

徐榛蔚競選總部比照4年前，設在國民黨花蓮縣黨部，5日下午3時於中正體育館舉行競選總部成立大會。國民黨花蓮縣黨部主委張逸華表示，當天將邀請黨主席朱立倫授旗，接下來13鄉鎮市都會陸續成立競總，並安排當地拜票行程。

Kolas則於上月先後在花蓮市區、玉里鎮樂合部落成立北區、南區競選總部，副總統賴清德兩度站台力挺後，5日下午也要在中區光復鄉成立競總，當天蔡總統也將出席力挺。