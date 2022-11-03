日本內閣官房長官松野博一今天說，為盡速告知民眾飛彈掉落危險性，只要有飛越日本上空的可能就會發布警報，認為日本政府今天針對北韓飛彈發布警報沒有問題。

日本產經新聞報導，日本政府今天上午原本認為北韓飛彈有飛越日本上空可能性，所以透過全國瞬時警報系統（J-Alert）發布警報，呼籲宮城縣、山形縣及新潟縣的民眾避難。

但日本政府之後確認飛彈並未飛越日本上空，而是在日本海上方消失，並為此進行更正。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111103