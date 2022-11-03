黃姓犯嫌為首的販毒集團，涉嫌藏身台中市北屯區某大樓內製毒，因該棟大樓有管理門禁，以為可躲避查緝，黃於大門春聯裡藏攝影機，掌握風吹草動，台中市刑大日前收網，逮捕黃等6人，查扣安非他命、一粒眠等贓證物，市價約10萬餘元，台中地檢署3日偵結，依毒品罪起訴。

警方表示，36歲黃嫌承租大樓作為分裝新興毒品之小型工廠，並裝設抽風機等工具以降低毒品粉末對自身之危害，為賺取新興毒品之高額獲利，將自行購置之第二、三毒品原物料打碎、攪拌後，以撲克牌為載具逐一分裝入火箭或惡魔等外觀咖啡包袋內後進行封緘，後續再將自行製作之新興毒品咖啡包販售他人使用。

警方指出，黃嫌為逃避警方查緝，除藏匿於有管理室之社區大樓，讓警方難以蒐證外，並於大門上方春聯處藏匿針孔攝影機，觀察門外動靜。經警方掌握黃嫌犯罪行蹤，見時機成熟時，直搗黃嫌住宅，逮捕睡夢中的黃嫌，發現其身上緊戴著護身符。

警方查扣非他命1包（0.25g）、毒咖啡包14包、一粒眠粉末5包（共117.03g）、一粒眠顆粒1包（21g）、一粒眠藥丸28顆、果汁粉2罐（共1859g）、不明粉末1盒（170g）、咖啡原料2盒（共429g）、粉碎機1台、攪拌機1台、封口機1台、電子磅秤2台、果汁粉3包（共3062g）等證物。

台中市政府警察局刑事警察大隊幹員搜查後，於黃嫌工作室查獲相關不法證物，訊後將黃嫌依違反毒品危害防制條例移送臺中地檢署偵辦，並經檢察官以製造第二、三級毒品等罪偵結起訴。

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