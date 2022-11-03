徐佳瑩日前舉辦元宇宙演唱會。（HTC VIVE ORIGINAL提供）

徐佳瑩（LaLa）日前舉辦「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」，為了化身為虛擬角色與歌迷同樂，她特地換上限量的金色長頸鹿裝扮，提前抵達表演大廳與歌迷互動聊天，歌迷驚喜直呼「第一次與LaLa如此近距離接觸」，人潮瞬間將她團團包圍住，也有人興奮地在她身邊熱舞吸引她的注意。對於這樣新型態的演唱會，徐佳瑩不僅覺得新鮮也相當興奮，這更是她第一次站在台下360度全方位地看自己唱歌，還能隨時為自己送上拉炮、光束等各種應援小道具，玩得很過癮。

演唱會一開場，徐佳瑩從遼闊的「音樂競技場」中緩緩現身，獻唱新歌〈給〉，觀眾除了選擇玩家模式以方向鍵操控選擇全角度觀看LaLa演出，也可以透過自動模式享受極致影音體驗，當觀眾按下歌詞按鈕，便能將歌詞化為能量，傳遞「給」LaLa，呈現歌曲中「給予」和「被給予」意象。接著，在一陣昏暗中，徐佳瑩隨著燈光變化唱起〈以上皆非〉，象徵歌手生涯的矛盾與掙扎，觀眾可蒐集場邊道具「療癒手電筒」發射治癒光束，與LaLa一起通過考驗。

尾聲，徐佳瑩帶來輕快的舞曲〈離開動物園的獅子〉，觀眾們換上動物裝扮，搭配為歌曲打造的專屬舞蹈動作，觀眾將能一鍵與LaLa在元宇宙中跳舞，加入狂歡的行列，與LaLa一同在元宇宙中留下珍貴的紀念。「徐佳瑩《給》音樂玩家元宇宙演唱會」最終場將於11月4日於BEATDAY開唱，門票已在KKTIX限量販售。