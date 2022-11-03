民眾黨台中市中西區市議員候選人許瑞宏提出連結中美街、向上北路、華美街，形成「ㄇ型觀光夜市」。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

選戰倒數，候選人端政見爭取選民支持，民眾黨台中市中西區市議員候選人許瑞宏說，逢甲、一中商圈是國內外旅客來台中的必訪景點，為創造中西區地方經濟，推動串連草悟道、審計新村等周邊商圈景點，催生「向上國際觀光夜市」，吸引觀光人潮。

許瑞宏指出，向上市場成立迄今有30多年歷史，為西區最早發展的民有零售市場，也是台中少數從早營業到晚上的市集，市場內外小吃美食雲集。但中午過後，市集只集中在中美街，附近的向上北路及華美街在午後，商機及人潮就漸漸減少，十分可惜。

許瑞宏說，向上市場附近有草悟道、審計新村等知名景點，草悟道是台中重要綠帶資源，承載在地人文與生活特色，具備國際級都會觀光魅力條件，「中美街的夜間攤販已有規模，若連結中美街、向上北路、華美街，形成「ㄇ型觀光夜市」，結合周邊商圈景點，向上市場有潛力成為國際觀光夜市。

「後疫情時代，百業需要創新重生，向上市場早上賣雞鴨魚肉蔬果，傍晚後要銜接審計新村與草悟道的人潮，變身成向上觀光夜市！」許瑞宏表示，向上觀光夜市將帶來人潮，創造店家、攤商、消費者三贏。尤其潮流商圈與文創聚落有特色，繼逢甲、一中商圈，有潛力讓國內外旅客必訪的觀光夜市之一。

許瑞宏曾發起史無前例的「夜巡選區」活動連續21天，他表示，一個有消費力、有文化底蘊的城市，必定有活絡的夜間商業活動；夜市不僅與民生生活緊密相連，更具備了觀光休閒價值，能夠突顯在地特色，吸引國內遊客帶動經濟，進一步吸引國外觀光客來。