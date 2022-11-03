搶攻年終歲末美食餐飲商機，台北老爺推出澎湃的「外帶火雞禮籃」，內含重約6公斤的碳烤香料火雞，搭配主廚特調的蔓越莓醬汁及特製肉汁，以及墨西哥雞肉捲、美式BBQ豬肋排和豐富多樣的前菜、甜點，每組4,588元，可供6至8人享用，在家就能輕鬆享有專屬的節慶氛圍。此外，琳瑯滿目的自助佳餚，以及典雅精緻的日式套餐，都不失為迎接嶄新2023年的應景美食首選。

台北老爺Le Cafe主廚林繼正依循傳統美式火雞烤製方式，嚴選肉質鮮嫩、重達近6公斤的火雞，將整隻浸泡在由蔬菜、香料與牛奶調製的醬汁中，醃製2天入味後，塗抹上麥芽糖即進行多段式控溫爐烤，先以高溫將外皮烤至酥脆，再轉為低溫方式令肉質軟嫩，滲入醬汁的火雞肉，少了油膩更感清甜，還附上主廚特製的原味肉汁、蔓越莓醬汁一起搭配食用，使外帶火雞禮籃成為每年季節限定的高人氣商品。

除整隻爐烤火雞外，還有經過細火慢烤而軟嫩多汁的「美式BBQ豬肋排」，以及用特調醬料酸辣開胃的「墨西哥辣味雞肉捲」扮演著最佳配角，此外鮮蝦凱薩沙拉、法式南瓜濃湯、南瓜麻糬布丁、核桃麵包、法式馬卡龍等豐盛佳餚，用極致的幸福味創造節慶記憶點。即日起至2022年12月25日，訂購火雞禮籃，還可以1,888元超值價格，加購重達2公斤、原價3,600元的美國和牛肩肉，份量實在。

每年的元旦即是日本的新年，傳統日式年菜會選擇各式含有美好寓意的食材，期許新的一年有好福氣，最適合用精緻美食預祝整年好口福。台北老爺中山日本料理廳開始接受日式外帶年菜預訂，主要由栗子、黑豆、鯡魚卵、龍蝦、鮑魚、明蝦、鱈魚西京燒、伊達卷等菜色組成，有著祈求長壽、吉祥好兆頭的喜氣祝賀，宛如宴席料理般豐富，每組7,388元，訂購後於12月31日下午一點半至五點提貨。

台北老爺酒店並自2023年1月1日至3日，在館內中山日本料理廳推出期間限定的「精緻日式新年套餐」，內含前菜五品、季節生魚片五種、鮑魚時蔬煮物、明蝦干貝野菜天婦羅、鹽燒小鯛、日本和牛陶板燒、新春特上握壽司三貫、什錦蔬菜年糕湯，以及餐後水果與甜點，每套價格3,088元＋10％。