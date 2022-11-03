ITF台北國際旅展自11月4日起至11月7日於南港展覽館1館隆重登場，五福旅遊（攤位號碼J2109）精心打造「旅行任意門」，整體舞台特別設計成登機門，讓國人先感受秒飛出國的打卡樂趣，同時提早開跑的五福線上旅展亦將持續至11月8日，消費者可至旅展現場也可在家上網查詢購買、享好康並撿便宜。

看準年底跨年與明年春節連休10天、228連休4天的旅遊商機，五福旅遊將於展期推出一系列優於市場行情的商品，消費者可精選自2022年11月起橫跨2023年春季的國內外旅程。

超夯日韓5日遊 最高第2人減6000優惠 針對東北亞旅遊，五福在ITF期間祭出團體行程優惠，尤其日、韓是民眾出國首選，規劃日本規劃的【東京江戶風情溫泉5日】35,900元起、第2人再享減6,000元，深度遊覽日光東照宮、輕井澤、伊香保博物館等熱門景點。【北海道．多一點6日】38,900元起、第2人再減5,000元，暢玩函館夜景、有珠山、尼克斯、小樽。

此外，【魅力韓國5日】19,800元起、第2人減3,000元，【華川冰雪祭5日】25,500元起、第2人減3,000元，瘋玩遊樂園及知名熱門景點、古蹟，都很適合高CP值的蜜月、閨蜜行程。

蜜月團首選 每房送紅酒1瓶 其實疫情期間結婚的新人不少，許多民眾選擇找旅行社規劃蜜月旅行，將所有行程、住宿交通一次安排好，無論是海島、歐洲、郵輪皆是蜜月首選。

五福旅遊針對日本、韓國、歐洲、美加紐澳、【MSC西地中海遊輪假期13日】、東南亞線（除了新加坡、馬來西亞）等團體行商品，只要在疫情期間登記結婚的新人，參加五福安排的團體行程，會於入住飯店時贈送乙瓶紅酒。

國人旅遊型態改變，自由行旅客普遍較年輕、有想法，旅遊主題琳瑯滿目，包括滑雪、泡湯、賞楓、跨年，過農曆春節的旅客也有很多，五福推出多款機加酒旅遊商品。以東北亞自由行來說，東京向來是台灣人最愛的旅遊熱點，【東京自由行5日】含稅價15,800元起、第2人減2,000元，入住淺草駒形Wing酒店，價格實在優惠。 若想前往熱情活力的東南亞，自由行主打泰國、馬來西亞等渡假勝地，【曼谷自由行5+1日】16,000元起、第2人減2,000元，入住Ari酒店、並送上網卡及捷運卡。而【沙巴自由行5日】20,800元起、第2人減2,000元，入住五星酒店且送機場來回接送，讓民眾感受貴賓般的超值感受。

五福旅遊「旅展限定」系列產品，主打越南旅遊，另規劃多款三萬有找行程，標榜全程不進購物站，其中【本月主打 峴港５日】26,800元起、第2人減3,000元，巴拿山宛如法國山城般美麗，於2009年被列為健力士記錄的全球最長及最高不停站纜車。另【越享玩 河內５日】29,500元起、第2人減3,000元，河內古城內保有許多融合法國殖民風情的建築，又有「百花春城」的美稱。

「聖誕市集」為歐洲國家於耶誕節前夕舉行的集市，五福精選【聖誕奧捷斯匈10日】70,500元起、第2人減6,000元，前往布拉格遊船、逛聖誕市集，觀賞聖誕應景裝置藝術，感受濃厚聖誕氛圍，之後再到斯洛伐克拜訪東歐最後一顆珍珠「布拉第斯拉瓦」。

看膩了台北101的煙火跨年秀，也可前往位於南半球的澳洲，五福推出【澳洲雪梨跨年煙火7日】69,800元起、第2人減6,000元，可賞玩雪梨塔、歌劇院、享受港灣遊艇。 春節、寒假 滑雪團、遊輪、看極光最適合 明年春節假期長達10天，許多民眾提早規劃出國行程，冬季最夯旅遊熱點不外乎賞雪及滑雪，五福於旅展期間推出多款實惠路線，【三都雪物語伴自由5日】31,900元起、第2人再享減5,000元，特色是有滑雪教練教學初體驗；加碼推薦冬季滑雪首選、全包式假期【Club Med北海道滑雪度假村Tomamu 5日】75,100元起、第2人減2,000元。

另外，【冬雪戀韓國5日】25,500元起、第2人減3,000元，民眾可享受超人氣滑雪場、南怡島雪境。

郵輪假期迷人的魅力在於陸、海、空全攬，五福推出的【MSC西地中海遊輪假期13日】118,900元起、第2人減10,000元，內艙升等陽台艙、送歐洲WIFI卡，先搭乘長榮航空直飛米蘭，途經巴塞隆納、馬爾他、馬賽、米蘭、巴勒摩、羅馬、西班牙、法國、義大利、馬爾他，賓客可在船艙享受全方面的飲食、娛樂，還能沿途欣賞各國風景。

冬季除了賞雪外，還能到看得見幸福極光的國家旅遊，阿拉斯加「費爾班」為全球機率最高看得見極光的地方，五福推出的【阿拉斯加幸福極光9日】119,900起，第2人減10,000元，還能前往珍娜溫泉泡湯。

針對國旅市場，五福推薦【司馬庫斯】巨木群步道2日，巨木群步道、合興車站、軍艦岩，每房乙瓶水蜜桃酒，4,900元起。【八通關越嶺道】東埔3日，梅子夢工廠、雲龍瀑布、溫泉，每房乙瓶水蜜桃酒，9,588元起，為12月31日出發、還能趕上看日出。

為歡慶旅展，購買五福旅遊上述任一支行程，送日本北海道溫泉旅館WE Hotel Toya萬元住宿折價券（限量100張）。

到五福旅遊展攤，現場免費提供「大野山雞滴雞精」、「Vita Cafe精品咖啡」給民眾試喝，五福並推出的旅遊主題問答活動，同時準備眾多小禮要送出。此外，旅展現場刷卡提供11家銀行贈送多樣好禮，最高可享12期分期零利率。