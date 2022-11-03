一如市場普遍預期，聯準會周三再次升息75個基點，並暗示未來可能放緩升息步伐，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）試圖在會後取得平衡，以避免市場情緒過度樂觀，他強調通膨仍然太高，央行將繼續升息，且最終利率水準可能高於先前預期。

●聯準會決議、會議聲明

周三聯準會延續自80年代初沃克（Paul Volcker）掌舵以來最激進的緊縮路徑，宣布連續第四次升息3碼，將其短期借貸利率目標區間調升至介於3.75%～4.00%，創下2008年1月以來新高。

但該央行在其會議聲明提到決策官員已經開始注意超大幅度的升息可能對經濟造成的影響，並表示在決定未來調升目標利率區間的速度時，決策委員會將考慮累積而來的政策緊縮、貨幣政策影響經濟活動和通膨的滯後性，以及經濟和金融發展，暗示這可能是最後一次升息3碼，之後聯準會可能縮小升息幅度，令投資人信心為之大振，一度帶動美股勁揚。

本次的會議聲明較上次的聲明添加一些新的字句，上次的會議聲明僅簡單寫道「持續提高利率目標區間將為適當之舉」，本次的聲明則寫道「委員會預期持續提高利率目標區間將為適當之舉，以達到一個足夠具限制性、將通膨率帶回至2%的貨幣政策立場」。

●鮑爾會後說法

在權衡所有因素與影響之後，聯準會主席鮑爾雖然明白表示「在接下來的一次或兩次會議將討論放緩緊縮步伐」，但也駁斥聯準會可能很快就會暫停升息的想法。他重申降低通膨需要決心和耐心，「我們還有一些路要走，自上次會議以來發布的數據顯示最終利率水準將高於此前預期」。

儘管如此，鮑爾仍然重申他在最近一些記者會上的說法，即放緩升息步伐的時間可能就要到來，「那個時間快到了，最快可能會在下一次會議或在之後的會議，但目前尚未做出任何決定」。

鮑爾也提到「軟著陸之路」已經變窄等對未來的悲觀看法。他表示，讓央行停下升息腳步的「最終利率」可能高於9月會議提出的預測。

由於物價壓力緩解的速度緩慢，隨著利率變得更高，聯準會可能無法實現鮑爾過去所說的「軟著陸」。他在回答有關於軟著陸之路是否已經變窄的問題時表示：「變窄了嗎？是的。還有可能嗎？是的。但由於利率需要升到更高，使實現軟著陸這個工作變得更加困難。央行政策需要更具限制性，這將縮小軟著陸的路徑」。

●市場反映

鮑爾在會後的強硬發言，讓美國股債匯等金融市瞬間風雲變色。周三道瓊指數下跌1.55%，標普500指數重挫2.50%，創下10月7日來最大單日跌幅，那斯達克指數大跌3.36%，費城半導體指數跌3.09%。美國公債殖利率盤中由跌轉升，10年期指標公債殖利率尾盤上漲3.2個基點，報4.084%。對利率更敏感的2年期債息上漲6.6個基點，報4.603%。美元亦由跌轉升，

隨著美股全面重挫，全球前500大富豪們的財富一夕蒸發590億美元。根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），特斯拉執行長、全球首富馬斯克的財富狂瀉90億美元，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的財富縮水48億美元。

微軟創辦人比爾．蓋茲、谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergay Brin） 、甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）、微軟前執行長鮑默（Steve Ballmer）的財富損失都超過20億美元。