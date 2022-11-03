繼10月25日開闢台北-米蘭航線後，長榮航(2618)今年第二個歐洲新航點台北-慕尼黑航線今日首航，由長榮航董事長林寶水、總經理孫嘉明邀請外交部歐洲司姚金祥司長、民航局林國顯局長、德國在台協會陶艾瑪副處長、德國經濟辦事處林百科首席代表暨處長共同主持首航儀式，長榮航成為台灣飛航歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

林寶水表示，台北-慕尼黑航線每周飛航4班，以波音777-300ER或787機型飛航，除了提供台、德兩地民眾便捷的空中服務，同時也讓旅客可以透過長榮的六大歐洲航點，進出歐洲行程安排更加便利。此外，長榮航空也著眼轉機的市場，未來希望能吸引更多的亞洲旅客前來台灣轉往慕尼黑，或從慕尼黑經台灣轉往亞洲各大城市，強化台灣轉運樞紐的核心地位。

長榮航空為慶賀慕尼黑航線的開闢，特別為旅客量身規畫充滿德國風情的各式活動，包括巴伐利亞傳統舞蹈表演、打造戶外啤酒屋拍照區，以及滾啤酒桶遊戲等等；此外，現場也展示京都米其林三星主廚－中村元計為慕尼黑航線設計的餐點。

近年來台、德雙方的合作關係密切，德國也是台灣在歐洲第一大貿易夥伴，在經貿、交通及科技等各領域的交流逐年增長；慕尼黑為德國重點商業大城，諸多世界重要工商企業皆設廠於此，其中每兩年舉辦一次的慕尼黑電子展，更是全球規模最大的電子零組件專業展，吸引全球超過50個國家參展，買家超過100餘國，台北-慕尼黑航線的開闢，對於經常往返德國商務旅客將更加便利。

此外，慕尼黑也是旅遊城市，擁有眾多著名景點，每年吸引觀光客慕名造訪，包含聖母教堂、寧芬堡宮、國王湖、BMW博物館以及歐洲最大城市公園之一的英國花園，位處慕尼黑郊區的新天鵝堡，是迪士尼城堡的原型，優雅壯闊的城堡建築堪稱「最接近童話的地方」。而一年一度的慕尼黑啤酒節更被譽為全世界最盛大的節慶活動，也讓慕尼黑享有世界啤酒之都的美名。

台北-慕尼黑開航長榮航空也推出開航特惠價，前往官網購買來回機票只要27,569元起(不含稅金及其他各項附加費)，讓旅客體驗直飛便利；此外，旅行業者也規畫各式團體行程，前往慕尼黑10天只要69,900元起。