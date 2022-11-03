縣長楊文科（中）在新竹縣閱讀節活動時，要小朋友向選縣議員的吳旭智（左）和陳立基（右）2位博士看齊。（羅浚濱攝）

年底新竹縣竹北市縣議員選舉候選人中，國民黨吳旭智是交大資訊博士，民眾黨陳立基是台大化學博士，縣長楊文科日前在新竹縣閱讀節活動時，要小朋友向2人看齊，2人也對新竹縣教育問題展開會談，吳旭智認應建構完整的科技教育藍圖，陳立基則主張應設立特色實驗中學，讓科技產業有機會就從高中開始扎根。

吳旭智說，大家都重視科技教育，他和大部分家長多認民間比縣府快，感受目前科技教育都是片斷且不完整的，像中央推動「生生有平板」，當平板就定位後，師資培訓是否足夠？如何落實數位教育，縮短城鄉差距，將是一大挑戰！

吳旭智認為，縣府投入國中小教育硬體建設逐漸到位，教育軟體相關配套也相當重要，除了加強師資品質和課程內容外，更重要的是結合民間力量，才能建構完整的科技教育藍圖。

吳旭智並以竹北市人口快速成長，縣府也不斷興建學校，讓國中小學生能就近入學，但未來將面臨高中入學問題，除了六家高中擴校外，更應有策略設立1所優質高中。

陳立基對此認同說，竹北市是全國遷入人口與生育率最高的城市，沒有少子化問題，遷住人口多屬科技族群，理工人才重視教育養成的過程，未來是有必要調整明星高中集中在新竹市的現況。

陳立基認為，內政部若審議通過台知園區都市計畫， 區內規畫的學校用地，應可導入與高科技產業合作的特色實驗中學，如半導體實驗中學、大數據實驗中學或生醫實驗中學，應該能讓科技產業從高中就開始扎根。

陳立基並說，目前竹北欠缺的是，能在教育領域扮演領頭羊角色的大專院校，落實台大竹北分部和台科大竹北分部除了專班外，更要設立與科技相關的學院，是竹北市民共同期待，應該整合民間力量合力促成。

陳立基指從產業面的角度而言，科技產業若 能從高中到大學提供產業實習機會，應可打造出台灣更多學用相輔的科技人才，成為產業創新的即戰力，為台灣帶來源源不絕的希望，新竹縣也能真正朝科技首都的目標邁進。