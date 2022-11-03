台中市第4選區無黨籍議員王朝坤遭取消候選人資格，他的票源將流向何方？引發關切，王朝坤公開宣布，市議員選舉唯一支持國民黨提名的邱愛珊，市長則支持民進黨蔡其昌，蔡其昌對此表示，他與王朝坤過去合作爭取許多中央建設，對於王表態支持，相當感謝；盧總部則表示尊重，會繼續爭取選民支持。

蔡其昌表示，王朝坤是無黨籍，過去幾年與他合作爭取后里衛福部立醫院、長照中心及許多中央建設案，相當感謝這次他願表態支持，至於王朝坤在其他部分要支持誰？因他是無黨籍，自己沒有能力與力量去處理、評論。

蔡其昌說，他過去從政的邏輯，就是不分派系、把每個人當作單一個人看待，若覺得可以合作、信任與交往，不會去分政黨、派系，這是長期的政治邏輯，像他與太平區農會余文欽也是多年交好，但不會要求對方去表態或支持他，也深深了解大家的為難，絕沒有拔不拔樁的問題，「王朝坤本來就是我的樁，只是有些人只能當暗樁，王則跳出來當明樁」。

盧秀燕競選總部表示，尊重各界的表態或說法，盧秀燕秉持「選舉沒撇步，親自來拜託」的態度，會把握每個與鄉親面對面的機會、爭取市民好朋友支持。