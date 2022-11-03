易姓男子砸千萬重金，在高雄市大寮區租用320坪大型廠房打造專業實驗室。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

易姓男子砸千萬重金，在高雄市大寮區租用320坪大型廠房打造專業實驗室。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

檢警調現場查扣三級毒品K他命、第四級毒品鹽酸羥亞胺、鄰-氯苯基環戊基酮及2-胺基-5-硝基二苯酮共達31公斤、大批製毒原料與製造器具等證物。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

製毒集團砸千萬重金成立材料公司、進口化工原料，在高雄市大寮區租用320坪大型廠房打造專業實驗室，還高薪雇用員工製毒，警調人員破獲的K他命及半成品原料若流入市面，價值5000萬元。專案小組查緝時耗費14小時、調度7輛卡車才把廠房內的證物帶回，全案依《毒品防制條例》等罪起訴。

去年9月起，47歲的易姓男子找來黃姓男子合作，由黃男出面，在大寮區江山路某工業區，以每月10萬的代價承租320坪的廠房，再斥資千萬購買置製毒器具，再以製作醫療用顯影劑為由，委託化工行從大陸進口製毒原料「甲胺」。

檢警調今年3月獲報前往查緝，當場逮捕製毒的易男、黃男及李姓男子等3人，現場查扣三級毒品K他命、第四級毒品鹽酸羥亞胺、鄰-氯苯基環戊基酮及2-胺基-5-硝基二苯酮共達31公斤、大批製毒原料與製造器具等證物。

檢芳表示，此次查獲的毒品成品及半成品市價逾5000萬元。專案小組進入工廠後，映入眼簾的是宛如大型實驗室的製毒設備，機具相當齊全且數目龐大，當天光是搜索、扣押的時間就長達14小時，還需動用7輛卡車才順利將扣押物運返南機站。

偵訊時易男等人均坦承犯行，但對於金錢來源交代不清，檢方偵結後依毒品罪將一干人起訴，並繼續溯源清查其毒品流向及金流來源。

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