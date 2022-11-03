遠百竹北首度迎接週年慶，10日將以超強氣勢的舞獅、鼓隊揭開序幕，11日由吉祥物客家細妹帶領遠百各地的太陽寶寶大集合，12日邀請JF太鼓團帶來驚人太鼓秀，13日邀請竹北高中熱舞社、東興國小弦樂團讓大家沈浸青春舞力、聆聽音樂的純粹與美好，並有最強好康、超狂回饋，感受驚喜不間斷！

遠百竹北更提供預購高消加碼禮，3日至9日於百貨服飾當日單筆滿1萬再加送威秀電影票乙張，預購期間使用HAPPY GO PAY，全館當日單筆消費滿5000元送200元，週年慶首四日單筆消費滿額，點數享10倍送，並有點點成金紅利回饋，指定銀行消費回饋高達18％！

遠百竹北首度週年慶，VIP WEEK用「綺想幻境」為主題，打造魔幻氛圍，4日以水晶球秀璀璨登場，5日與新竹縣文化局合作舉辦「2022風味靚行式-新竹縣社區營造及地方文化館成果展」，一樓戶外廣場及七樓客家古厝雙展場呈現，帶您看見靚靚竹縣。

6日舉行「遠東百貨 街舞狂熱第33屆X日本川崎SUPER BREAK國際賽」，全台最狂Breaking國際賽事在遠百竹北熱力登場，舞出街舞最強力！同日還有花式調酒秀、粉紅絲帶乳房檢測車等多樣活動，讓大小朋友盡享歡樂週末時光。

適逢世界足球賽開打，規劃運動瘋世足特別企劃，舉辦2022世足預測王抽好禮活動，20日有手足球挑戰賽。27日舉辦小小足球明星活動，邀請新竹宇宙聯足球俱樂部教練團以教學及闖關形式，讓孩子們進行專業的足球體驗。