日本2025年將辦大阪世界博覽會，我國政府有意編20億預算參展，卻傳出不能用「台灣」或「Formosa」名義，只能掛名「玉山數位科技株式會社」參加。中廣董事長趙少康今批評，日本不要再講「台灣有事就是日本有事」大話。

趙少康表示，日本很奇怪，當年美國還沒跟我們斷交，日本就率先跟台灣斷交，現在日本整天說台灣有事就是日本有事，說台灣有事日本會出兵來保護，現在連大阪世博會我國要用個台灣館這麼簡單的事都不准，先不要講前面那些大話。

趙少康說，2010上海世博都有台灣館，這次我國要參與大阪世博卻只能以玉山為名，但玉山是高粱酒還是銀行？能代表台灣？若日本擔心、抵擋不了大陸抗議，會幫台灣會用軍事武力對抗大陸？

話鋒一轉，趙少康也批評，當前民進黨政府對號稱跟我國友好國家，愈不敢據理力爭，說與美國史上關係最好，但美國除賣我國武器，讓我國吃萊豬，幫我們什麼？有幫我國加入哪個世界或經貿組織？通通都沒有，最好的朋友這樣幹的嗎？