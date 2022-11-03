元太(8069)第三季營收衝上80億元，達81.04億元，優於法人預期，再創單季營收新高，由於電子紙標籤ESL出貨持續強勁，法人估第四季營收有機會季增5％，持續創高。股價昨天重回200元之後，今天持續向上攀高，盤中最高來到213.5元，漲幅超過6％，成為櫃買指數盤中翻紅的領頭羊。

元太9月營收27.47億元，月增6.5％、年增57.5％，符合預期創10年新高。第三季營收季增近9％，優於外資法人預估的季增2％。今年第一季、第二季毛利率分別為48.17％、47.14％，外資認為，第三季有機會推升毛利率至48.9％，本土法人認為有挑戰突破50％的可能，預期第三季財報有望繳出亮麗成績。

受惠疫情加速零售業電子標籤需求提升，元太也陸續推出大尺寸與彩色化新品搶攻其他應用領域，目前公司產能供不應求，先前3條新產線加入營運，明顯貢獻營收，新擴充4條電子紙材料產線將於今年底至明年初陸續開出，預期ESL產能將翻倍成長，同時產品組合轉佳與原料成本降低，有助於公司毛利率轉佳。