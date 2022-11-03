香港財政司司長陳茂波今在國際金融領袖投資峰會做主旨演講表示，港幣與美元掛鉤，外匯儲備達4300億美元，「因此如果你與港幣對賭，你一定會輸」。他說，最近港股市場波動，有人呼籲港府應該有所作為，但審視眾多數據後，認為暫時市場並沒有要擔憂的地方。

陳茂波表示，波動市況下，聯繫匯率將港元兌美元匯率維持於7.75至7.85之間，一但觸及兌換保證，就會由金管局買賣港元，並會因銀行體系結餘的加減，調整利率。現在外匯儲備約為4300億美元，相當於香港貨幣基礎的約1.7倍，「因此如果你與港幣對賭，你一定會輸」。

他指出，金融穩定是發展經濟的必要因素，因此在過去3年，港府建立了一個監控系統，以監測金融市場風險，並與金融監管機構合作，採用跨市場協調的系統。目前本地銀行的資本適足率約為20％，遠高於國際標準的8％；流動性約155％，高於國際標準的100％；截至去年底，銀行存款達3.3兆美元，相等於GDP的9倍。

他提到，最近港股市場較為波動，有人呼籲港府應該有所作為，而政府會每日會分析市場表現，了解造成波動的因素，並比較其他市場的表現，在審視了眾多數據後，暫時市場並沒有要擔憂的地方(no cause for alarm)。他並強調香港是亞洲最佳的國際金融中心，有具深度的流動性及高透明度等優勢，歡迎各界來港投資或展開業務。