台北市長電視辯論會周六登場，外傳中廣董事長趙少康為國民黨市長候選人蔣萬安上課。趙今受訪澄清，至少今天以前沒有跟蔣討論過這件事情，到現在為止沒幫蔣上過課。

趙少康說，距離電視辯論會只剩下兩天時間，蔣萬安還是要靠自己，他能夠幫蔣的也很有限。