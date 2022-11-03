否認授課加強辯論攻防 趙少康：蔣萬安還是要靠自己 13:302022/11/03 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長電視辯論會周六登場，外傳中廣董事長趙少康為國民黨市長候選人蔣萬安上課。趙今受訪澄清，至少今天以前沒有跟蔣討論過這件事情，到現在為止沒幫蔣上過課。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長電視辯論會周六登場，外傳中廣董事長趙少康為國民黨市長候選人蔣萬安上課。趙今受訪澄清，至少今天以前沒有跟蔣討論過這件事情，到現在為止沒幫蔣上過課。 趙少康說，距離電視辯論會只剩下兩天時間，蔣萬安還是要靠自己，他能夠幫蔣的也很有限。 指立委問政「私設刑堂」蔣萬安競辦轟：陳時中團隊荒謬絕倫 看完台北市長最新民調 沈富雄斷言選戰結局：這個人活了 蘇式嘴砲交鋒鄭麗文QA曝光！被問「最後一次備詢」竟噴這句 #趙少康 #蔣萬安 #電視辯論會 #九合一選舉 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被指「改口」趙少康大動作再澄清 急喊：新竹藍粉快想是否棄保 10:252022/11/03 政治 陳時中找疫苗過敏者為高端背書 蔣萬安：惡意政治操作 10:422022/11/03 政治 蔡英文想當陳時中「國際局長」蔣萬安虧：病急下猛藥 11:212022/11/03 政治 陳時中稱高端公開價錢不受限制 蔣萬安團隊揪證據打臉 15:152022/11/02 政治 不爽未受邀北市長電視辯論 蘇煥智怒控三立、TVBS違反選罷法 09:562022/11/03 社會 主張「新竹換台北」遭誤解 趙少康：從沒說拿高虹安換蔣萬安 12:162022/11/03 政治 趙少康親自訓練辯論？蔣萬安：有邀請很多朋友幫忙 11:382022/11/03 政治 黃珊珊民調萎縮有原因！蔡正元斷言蔣萬安：至少65萬票起跳 07:362022/11/03 政治 看完台北市長最新民調 媒體人大膽預言「最後結局」 17:142022/11/02 政治 秉持3競選主軸 高揚凱向勝選目標挺進 20:342022/11/02 政治 陳時中競總質疑黃珊珊寄生市府、蔣萬安把國會當側翼 14:542022/11/02 政治 藍白合構想遭駁斥 趙少康：此刻已沒有「新竹換台北」 13:542022/11/02 政治 大阪世博禁台灣 趙少康：別再講「台灣有事就是日本有事」 13:272022/11/03 政治 影》蘇貞昌立院備詢嗆「比大聲」 趙少康2字怒轟民進黨 08:212022/11/03 政治 「新竹換台北」黃珊珊點名表態 蔣萬安：最早提棄保的是柯文哲 11:002022/11/03 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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