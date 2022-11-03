民眾黨新竹市長候選人高虹安近期遭對手、國民黨候選人林耕仁踢爆聘用男友當公費助理，高為此反擊時還怒嗆林「目前民調顯示當選機率極低」，而其助理李忠庭今（3）日也發出聲明澄清，針對該聲明，前立委沈富雄提出三點質疑，並直言高嗆聲林可能會給人她心虛、想轉移目標的觀感。

對於李忠庭的聲明，沈富雄今在廣播節目《POP撞新聞》提出三點質疑，首先，對於自己是公費還是非公費助理，李沒有講清楚，「如果拿的是公費，就不能兼任何職，因為你是全職公務員。」

第二，針對李忠庭稱工作期間都有表單、照片等紀錄，沈富雄認為這不夠完備，因為照片都是斷面的、沒有連續性，「我偶爾跟你照過相，不能證明我全職在工作。」

第三，針對「委員對外界公開之公務手機，一直以來都委由本人代為全時段接聽處理，這也是本人擔任助理工作職責之一」的說法，沈富雄指出，「若你（李忠庭）跟你老闆（高虹安）共用一支手機，代表無時無刻都要在她身邊，看到老闆就要看到你。」但沈透露自己嘗試打了五次電話給高想給予勉勵，電話都沒人接，因此「高虹安的場子李忠庭都在」這點是存疑的。

另外，沈富雄認為，高虹安對此次事件的處理不夠乾脆，且就算林耕仁當選機率極低，也是有權利批判她，因此高的嗆聲反而會讓他人覺得是轉移目標、心虛了。