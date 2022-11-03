義大利超跑製造商法拉利(Ferrari)表示，儘管主要市場仍面臨了廣泛的經濟擔憂，但該公司對今明年的奢華跑車需求仍相當有信心。

法拉利表示，新推出的四座轎車Purosangue，售價高達39萬歐元(約38.5萬美元)，目前訂單成績比內部最具野心的預估還要更好。公司還將現有車款定價以個位數百分比進行調漲，抵銷通膨所帶來的影響。

執行長Benedetto Vigna在對分析師進行第三季業績報告時承認，當前總體經濟形勢正給法拉利及其合作夥伴帶來全球範圍新挑戰，但是仍有大量的富裕買家。

「我們對明年也非常樂觀。這要歸功於我們的訂單，它涵蓋了所有的產品以及所有地區」，Vigna說：「除了少數幾款之外，我們所有的車款都賣光了」。

該公司周三上調2022年包括核心獲利的業績展望，但是對獲利率採取更謹慎態度。

在業績公布後，法拉利在米蘭的股價一度大跌3.5%，收盤下跌1.58%，報195.95歐元。然而法拉利股價自十月中旬以來已上漲7%，股價仍在高檔。

摩根士丹利分析師認為，法拉利在2023年全年的銷量、匯率上應該會看見順風的好成績。

法拉利第三季出貨量有雙位數成長，優於預期；調整後核心獲利升17%，來到4.35億歐元。包括中港台的大中華地區出貨量成長73%，增幅最大。

法拉利預計，今年調整後息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)將成長到17.3億歐元，高於先前預期的17億至17.3億歐元區間。今年EBITDA獲利率將為35%，與過去預測一致。