TVBS與金星娛樂共同打造台灣最強經營型實境節目《來吧!營業中》全新第 二季，今(3日)公佈重磅卡司，將由「國民姐姐」謝金燕擔任藝術總監，帶領堅強陣容修杰楷、楊銘威、王子邱勝翊、謝依霖(Hold住姐)、林莎、黃柏峰、 羅珮含、原子少年等人。已出道超過30年的她，是首次錄製實境節目，她表示 ：「我知道製作單位設定我是沒有腳本的，給我一個新挑戰，但唯一請求是『 別歸類我到資深藝人』。」

《來吧!營業中》2將以美容沙龍店形式呈現，全新搭檔內容再升級，藝術總監更邀請到睽違12年未參與綜藝節目的謝金燕接下重責大任，搭配久未在台露面 的謝依霖(Hold住姐)，兩人會擦出什麼火花，令觀眾相當期待。

謝金燕收到節目邀約興奮表示：「很開心製作單位願意邀請我來擔任藝術總監 一職，一方面是嘗試全新節目型態、展現自己不同於舞台表演的一面，另一方 面也感念當初因偉忠哥的提攜，才有機會進入演藝圈的恩情。」製作人詹仁雄 表示：「謝金燕是我合作過最神秘兮兮的藝人，堅持不在家附近開會只因為怕住家曝光，想Google一些資料但都是陳年舊聞，只有登上跨年舞台才會有最新的新聞出現。而且謝金燕感覺像被時光機送來的一樣，身材、外表都維持非常好 ，但想跟她拍個照留念，卻堅持要戴著口罩，原來只是姐姐怕染疫，而且只畫眼妝出門。」

謝金燕接下節目之前，親自前往製作公司進行數次面談，製作人透露：「姐姐面談結束反問製作單位今天面試是否及格？」可愛言論逗笑眾人。而製作人也分享儘管姐姐每次現身都戴著口罩，仍抵擋不了巨星魅力，身材保養得宜的她，還被《未來女孩》製作團隊誤認是來面試的年輕妹妹，謝金燕笑虧：「那是不是一次錄取兩個節目。」

《來吧!營業中》 2除了陣容華麗升級，節目內容也進行創新改版，沒有腳本 、不用老梗，讓眾人引領期盼。營業方向從餐廳轉換為美髮沙龍，在謝金燕帶領之下，將沙龍成員分為美髮部、美體部等，每集則邀請不同藝人來賓或是民 眾一同體驗明星沙龍服務。《來吧!營業中》 第一季營業方向為餐廳，成功引 起許多餐飲業共鳴，讓觀眾知道餐飲業的辛苦，第二季轉為美麗沙龍，也希望 將美容業的背後艱辛傳達給觀眾。